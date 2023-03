Alfredo Adame responde a Andrea Legarreta: 'Apio le bajÃ³ al marido, no es mi culpa'

Luego de que Andrea Legarreta confirmara una demanda contra Alfredo Adame por los polémicos comentarios que hizo sobre su separación con Erik Rubín, ahora ha sido el conductor quien le ha respondido y de nueva cuenta le mandó un fuerte mensaje.

Recordemos que la pelea entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame tiene ya muchos años, pues desde aquel momento durante el programa "Hoy" en el que la insultó en vivo, se rompió todo tipo de relación entre ellos.

Fue durante una entrevista con "Venga La Alegría", Alfredo Adame reaccionó a las declaraciones de Andrea Legarreta sobre el proceso legal que inició en su contra por referirse a ella como un "cáncer" y además ser grosero respecto a su ruptura con Erik Rubin.

El presentador comentó que a él no le importa lo que haga Andrea y que incluso tiene "material" para "taponearle" sus demandas, pues cuando alguien no le cae bien, los investiga.

"Yo tengo tema con que contestarle y no tengo uno, tengo 50 temas con que contestarle y taponearle sus demandas. A mi cuando la gente me cae mal y no la quiero, la investigo", detalló.