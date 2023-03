La Academia: Exalumno confirma que los grababan sin ropa en los baños; revela modus operandi

Luego de que Yuridia expusiera que en La Academia había cámaras secretas en los baños y los grababan a escondidas, fueron varios los exalumnos que confirmaron dichas acciones, como por ejemplo Jolette e incluso hubo quienes revelaron que el productor los acosaba, así lo comentó Adrián Varela.

Sin embargo, siguiendo con las cámaras en los baños, ahora ha sido un exalumno de La Academia quien reveló más detalles al respecto y recordó cómo fue que se enteró que los grababan sin ropa. Aquí los detalles.

La Academia: Primera Generación.

La Academia: Exalumno revela ''modus operandi'' para grabarlos sin ropa en los baños

Durante un evento y un encuentro que tuvo con los medios, Raúl Sandoval, exalumno de la primera generación de La Academia fue cuestionado sobre las cámaras en los baños y confirmó que sí habían pero reveló que eso es algo que sabía que podía pasar, pues es un reality.

Sin embargo, Raúl, quien estaba acompañado de Toñita, su compañera en el concurso, aseguró que nadie sabía dónde es que la producción ocultaba estos dispositivos y reveló que se percató que había cámaras en el baño gracias a una "anéctoda" con Víctor García.

"Víctor se sale de bañar y luego se quita la toalla enfrente del espejo, yo estaba a un lado y hace el helicóptero mi compadre y él no sabía. Entonces me río, termino de lavarme los dientes y apago la luz del baño y se ve un foquito rojo como el de esa cámara y me pegó al espejo y el camarógrafo estaba ahí. Le dije, compadre, te acaban de ver hasta la conciencia", relató.

Por otra parte, ambos exalumnos confirmaron que nada de ese material salió en televisión y que incluso sabían que la producción podía quitar unos segundos de grabación por si salía algo que fuera "material delicado".

Toñita también comentó que al darse cuenta de las cámaras pidieron retirar algunas y que la producción no se negó a ello, solo que existían algunas que no podían quitar: "Hay que ser honestos y yo soy muy honesta, sí, si las quitaron".

Yahir, Víctor García y Raúl Sandoval.

Raúl Sandoval confiesa que vivió humillaciones de Ventaneando y Pati Chapoy

Hace unos días, durante una entrevista que tuvo Raúl Sandoval con Inés Moreno, comentó que Ventaneando se burló de él luego de una polémica que hubo con Fran Meric, su esposa, y un hombre que le estaba tomando fotos sin su consentimiento.

“Le quise quitar el teléfono, no pude, él levanta la mano y traía un vaso, yo le doy un codazo, el vaso queda en medio o no sé, y le hago una herida con el vaso. Todos me juzgaban de asesino, mi abogado me pidió quedarnos callados, pero me hablan ‘Ventaneando’, porque no les parecía justo lo que estaba pasando. No me reciben en el foro, se burlan de mí, de lo que les confíe”, narró.

El famoso afirmó que en ese momento prefirió quedarse callado pese a que sintió que en su propia ‘casa’ lo patearon, sin embargo, el escándalo acabó cuando Gustavo Adolfo Infante se dio cuenta de las contradicciones y le dio espacio para aclarar todos.