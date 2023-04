Alejandro Camacho habla de sus ''Amores incompletos''

Cuando Alejandro Camacho leyó el guión de “Amores incompletos” inmediatamente se comunicó con el director Gilberto González Penilla para decirle que no podía esperar más para hacerla.

“Me encantó el guión. Es sencillo, pero no por ello fatuo. Tiene profundidad, dice cosas importantes y, sobre todo, está tratado en tragicomedia que es un tono actoral difícil”, dice el actor.

La película en la que Alejandro Camacho encarna a un hombre de 60 años que descubre que su esposa, recientemente fallecida, tuvo tres amantes y emprende un viaje para conocerlos, se estrenó anteayer en cines.

En la cinta el actor, a quien muchos recuerdan por su papel de Alejandro Larios en la telenovela “Cuna de lobos”, comparte créditos con Patricia Bernal, Juan Carlos Colombo, Manuel Landeta y Flor Eduarda Gurrola, entre otros.

La película se filmó en la península de Baja California, que para el actor es otro México, diferente, pero igual de hermoso.

“Es un México que no conocemos, diferente, que de alguna manera enmarcó lo que interiormente le pasaba al personaje al buscar su destino con estos tres amantes de su mujer”.

La película, dice, le enseñó, de alguna manera, a entender “que no podemos hacernos imágenes de las personas que queremos y que conocemos. Cuando uno se hace imágenes de alguien muchas veces termina defraudado. Lo mejor es entender, conocer y respetar a la gente como es”.

''Amores incompletos'' y el duelo por Rebecca Jones

Aclara que “Amores incompletos” no es una película didáctica, sino una comedia que trata de problemas familiares que cualquiera puede tener.

“Es muy directa, muy blanca y, sobre todo, no es violenta. Estoy un poco saturado de tanta violencia que tenemos. La lectura que tiene esta película es lo contrario a esto”.

Sobre el estreno de la cinta a pocos días de la muerte de Rebecca Jones, su exesposa, el actor dice que fue algo circunstancial.

“La película la realizamos hace un año y medio y desgraciadamente sucedió que Becky (como le llamaba a su exesposa) se fue; pero no, no tiene nada que ver con lo que sucedió. Ella ya descansa en paz y la película está cobrando vida apenas”.

En la entrevista con el Diario, Alejandro Camacho también habla de la situación actual del cine mexicano que, dice, no ha podido levantar desde hace muchos años una industria que esté constantemente produciendo.

“Las grandes cintas en México, por lo regular son independientemente, de productores independientes y de capitales independientes, y no hemos podido, desde antes de la quema de la Cineteca en la década de 1980, levantar la industria nacional”.

Añade que es una pena, pues en el país hay mucho talento a nivel actoral, de dirección y en guiones. Y en el caso de los espectadores, dice que uno se va por la moda que crea muchas corrientes temáticas.

“Estamos imbuidos en violencia. ‘Amores Incompletos’ se sale de esa lectura, pues le brinda al espectador una historia sencilla, humana, con problemas accesibles a nuestra cotidianeidad, y eso tiene un valor importante porque creo que las cosas simples de la vida son las más importantes”.

El actor agrega que le gustaría que el cine mexicano fuera una industria orgánica, que dé alternativas y pluralidad temática. “Que no entremos como siempre a modas de temas. Por lo regular, las comedias no tienen profundidad, pero no por los artistas, sino por exhibiciones y distribuciones que están casados con ciertas temáticas y cosas. Yo pienso que en la pluralidad existe una riqueza que puede atraer más gente a la sala”, dice el actor.