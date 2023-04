Eros Ramazzotti ''abandona'' concierto; afirma que lo hizo por sus fans

MADRID.— Eros Ramazzotti dio un concierto en Madrid, España, pero en lugar de los aplausos y elogios, su presentación generó el enojo y abucheos por parte de sus fans. Desafortunadamente, el show del intérprete de "La cosa más bella" trascendió porque éste terminó abandonando el escenario a minutos de haber comenzado a cantar. Pero ¿qué motivo al italiano a irse?

Aunque en redes sociales y medios internacionales se crítico severamente al cantante por dejar el escenario, la realidad es que Eros Ramazzotti abandonó el WiZink Center de Madrid después de que se sintiera incómodo con la "actitud" del cuerpo de seguridad del recinto hacia sus fans.

El intérprete de "Otra como tú" había cantado algunos temas de su último álbum "Battito Infinito", lo que generó la euforia del público., pero la emoción se desbordó cuando el cantante empezó a cantar varios de sus temas en español.

Debido a que el cantante se encontraba muy alegre y efusivo, optó por invitar a su público a acercarse a la reja que los separaba, como era de imaginarse, los asistentes se pusieron de pie y se acercaron, esto sin pensar en el revuelo que se desataría.

Durante más de cinco canciones, los asistentes pudieron ver de cerca al cantante italiano e incluso abrazarlo. Sin embargo, el cuerpo de seguridad intervino para intentar alejar al público

"Esto no es un problema para mí, déjenlos. Para los de seguridad: la gente está aquí para divertirse, no para hacer nada. ¡Yo me voy!", mencionó Ramazzotti.