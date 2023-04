Víctor González busca superarse en cada proyecto

Con una trayectoria de más de 25 años en la televisión, para Víctor González construir la personalidad y las características propias de los personajes que interpreta es un proceso que demanda tiempo, análisis y cuidados, sobre todo cuando se trata de papeles recurrentes como villano, pues de lo que se trata es de que estos no se parezcan entre sí.

González da vida a Calixto Peralta, el antagonista de “El amor invencible”, telenovela de Televisa-Univision, producida por Juan Osorio, protagonizada por Angelique Boyer y Danilo Carrera, y que se transmite de lunes a viernes a las 21:30 horas, por Las Estrellas.

En entrevista con el Diario, Víctor González, comenta que este personaje le está dando grandes satisfacciones, pues tiene buena acogida en el público que sigue el melodrama.

El melodrama también cuenta con las actuaciones de Leticia Calderón, Guillermo García Cantú, Marlene Favela, Juan Soler, Arcelia Ramírez, Luz María Jerez, Alejandra Ambrosi, Pedro de Tavira y Carlos Orozco.

“Muy contento, emocionado, feliz de participar en esta producción, la telenovela goza de una gran aceptación entre el público que sigue las incidencias de la historia todas las noches; estoy muy agradecido de poder participar en este proyecto por la calidad y profesionalismo de quienes toman parte, convencido de que esta es una de las mejores producciones en las que he tomado parte”, comenta Víctor González.

Cuestionado sobre el reto de dar vida al personaje que interpreta, explica que cuando se asume un papel, es importante que el actor cree una historia personal que permita perfilar sus rasgos característicos, como piensa, siente y actúa.

Calixto Peralta es un hombre ególatra, que vive como parásito a expensas de su esposa Camila, y del dinero que recibe de los Torrenegro. Le sirve a Ramsés para cerrar contratos de sus negocios ilegales. Calixto comenzará a ser infiel por medio de algunas aplicaciones de internet, y es ahí donde conoce a Lola García, una joven ambiciosa que solo lo utilizará como escalón para brillar en sociedad. Ella será su perdición en todos los sentidos.

“Cuando se construye un personaje, uno como actor tiene que adentrarse en la historia del mismo, entender ¿por qué tiene determinados rasgos de personalidad?, y es ahí donde uno va creando la propia historia de su personaje”.

“Ya hice varios villanos en mi carrera, y el reto no es solo que estos no se parezcan entre sí, sino que se superen en su villanía, y hoy estoy disfrutando mucho de interpretar a Calixto, un villano que ha caído bien en el público, la gente que sigue la trama de la novela reconoce en este un villano de características muy definidas, y eso sólo se logra cuando construyes una historia detrás de él; que mis villanos se parezcan a alguien de la vida real, eso no lo sé, pero te aseguro que todos los he concebido desde mi propia imaginación” explica.

¨Pareciera que a los villanos todo les sale bien, todo lo que planean le resulta, pero en el fondo toda esa buena fortuna se va acabando y todos terminan pagando, de una forma u otra, todo el mal que hicieron y eso lo disfruta mucho el público”, subrayó.

“El amor invencible” narra la historia de Leona Bravo (Angelique Boyer), una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos. El elenco juvenil está integrado por Isabella Tena, Emiliano González, Ana Tena, José Daniel Figueroa, Karla Gaytán, Lukas Urquijo, Dalexa, Mikel Mateos y Daney Mendoza.

Finalmente, Víctor González habla de lo que implica el crecimiento del actor como un proceso de perseverancia, trabajo, paciencia, estudio y profundo amor a lo que se hace, aprender de los errores y nunca conformarse, siempre ir por más y ser muy dedicado.

“Actualmente estoy completamente enfocado en la telenovela, el papel que me han asignado supone continuos llamados y por eso ahora no puedo darle tiempo a otras cosas, pero estoy contento, porque es un papel que me está dando muchas satisfacciones y lo estoy disfrutando”, concluyó.— Emanuel Rincón Becerra