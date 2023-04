CIUDAD DE MÉXICO.— Tras darse a conocer la muerte de Julián Figueroa este pasado domingo 9 de abril, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno reveló cómo fue que Maribel Guardia se enteró de la muerte de su hijo. El también locutor indicó que testigo de la lamentable escena debido a que se encuentra trabajando juntos en la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio".

Así fue como Maribel Guardia se enteró de la muerte de su hijo Julián Figueroa; Daniel Bisogno lo relata

Fue durante la emisión del programa ventaneando de este lunes 10 de abril, que el también locutor relató que antes del fallecimiento del joven de 27 años, la actriz y él recordaron la muerte de Andrés García, quien recientemente perdió la vida a los 81 años de edad.

"Se tocó el tema del fallecimiento de Andrés García; ella me contó lo que trabajó con Andrés y empezamos a hablar sobre la muerte", mencionó Bisogno.

Mi @MaribelGuardia no hay palabras que puedan expresar mi sentir!! Después de todas las cosas lindas que hablamos hoy! Después del inmenso aplauso que recibiste como todas las noches, solo puedo decirte que te adoro con todo mi corazón! https://t.co/xqLfQbBcnv — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) April 10, 2023

Daniel continuó indicando que es vecino de la también cantante, ya que viven en la misma colonia por lo que en ocasiones se dan "aventones" para llegar a sus casas, sin embargo, la noche de este pasado domingo 9 de abril, la actriz quería ir a cenar porque no había comido y tenía mucha hambre.

“Cuando llega la hora de la salida, somos vecinos de colonia y a veces me echa aventón, había la idea de echar una cenita y por algo no se dio. Maribel dijo que tenía mucha hambre, que ella sí iba a pasar a cenar. Yo supongo que Marco (su esposo) la convenció de que fuera a cenar, porque además no había comido Maribel”, explicó el apodado 'El muñeco'.

A unas horas de de estar con una platica muy especial y cariñosa que tuvimos hoy mi amada Maribel y yo viene esta tragedia que sigo sin creer. Una tragedia que me duele en el alma , te amo mi Maribel querida. https://t.co/uOjbD5TC9X — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) April 10, 2023

Según Daniel Bisogno, una vez que la actriz terminó de cenar es cuando su esposo, Marco Chacón le dio la terrible noticia del fallecimiento de su hijo, Julián Figueroa.

“Entonces fue a cenar y es cuando Marcos le da la noticia, se esperó a que terminara su función primero y después a que pudiera cenar y darle esa noticia...”, puntualizó el conductor de Ventaneando.

.@DaniBisogno compartió cómo fue que Maribel Guardia se enteró del lamentable fallecimiento de su hijo Julián Figueroa. Descanse en paz. uD83DuDD4A #Ventaneando @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/rmrO1IMjOZ — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 10, 2023

Finalmente, el polémico presentador de TV consideró que fue un acierto por parte del esposo de la actriz el intentar "suavizarle" la noticia a la actriz por lo que cuando ella llegó a su casa ya sabía lo que había sucedido.

“Yo creo que evitarle todo eso fue un gran acierto de parte de Marco y además de suavizarle una milésima parte de lo que está sintiendo ahora. Así fue la situación y Maribel llegó a su casa ya con esa noticia”, concluyó el locutor, quien por la mañana mediante su cuenta de Twitter afirmó "estar destrozado" con la inesperada partida del cantante.

Mi corazón está destrozado! Hace unas horas estábamos riendo y platicando tan alegremente como eres tú, un ángel. No tengo palabras. Solo te quiero. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) April 10, 2023

Cabe destacar que hasta el momento Maribel Guardia no ha dado declaración alguna a ningún medio de comunicación, lo único que ha hecho es emitir un comunicado en el que confirmó la muerte de su hijo y dar detalles del deceso del también histrión.

Al igual que la también presentadora de TV, la viuda de Julián Figueroa, Imelda Garza Tuñón, compartió un desgarrador mensaje de despedida

Mediante su cuenta de Instagram, Imelda Garza, con quien contrajo nupcias Julián Figueroa en 2017 tras cuatro años de noviazgo, emitió un sentido mensaje a modo de despedida de su marido y el padre de su hijo.

En el mensaje la también influencer destacó el amor que siempre le tendrá al cantante, asimismo mencionó que espera su esposo pueda reencontrarse con Joan Sebastian, su papá. La joven finalizó su desgarradora publicación afirmando que el hijo de Maribel Guardia la "dejó con el corazón partido en mil pedazos".

"Te amo por siempre ??

Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore ???"

Te puede interesar: ¿De qué murió Julián Figueroa? Maribel Guardia revela qué le arrebató la vida a su hijo