Conductora de Venga La Alegría comete fatal error al hablar de la muerte de Julián Figueroa

La muerte de Julián Figueroa sin duda alguna ha conmocionado a todo el mundo del espectáculo, pues el joven de 27 años sufrió un infarto fulminante en su casa y fue hallado sin vida el pasado domingo 9 de abril.

Desde las primeras horas de este lunes, todas las televisoras y sus respectivos matutinos comenzaron la cobertura desde el traslado del cuerpo del hijo de Maribel Guardia, hasta el funeral a las afueras de casa de la actriz, sin embargo, Venga La Alegría recibió fuertes críticas por los constantes errores que tuvo Flor Rubio durante la transmisión. Esto fue lo que pasó.

Ricardo Casares y Flor Rubio fueron los encargados de hablar sobre la muerte de Julián Figueroa, sin embargo, la periodista de espectáculos se equivocó en plena transmisión en vivo, pues cuando se enlazaron con Gabo Cuevas para hablar sobre el funeral del actor, ella dijo que “estaban a la espera de que llegara el cuerpo de Maribel”.

Esto le valió varias críticas en redes sociales e incluso la conductora fue tendencia en redes sociales, pues no fue el único error que tuvo durante el programa.

La segunda equivocación de Flor Rubio fue cuando mencionó que el pasado 8 de abril, Joan Sebastian cumplió 8 años de fallecido, pues Julián Figueroa le dedicó unas palabras en redes sociales, sin embargo, no era por su aniversario luctuoso, sino por su cumpleaños.

Cabe mencionar que Flor Rubio de Venga La Alegría no fue la única que recibió críticas y burlas, pues Tania Rincón sufrió un incómodo momento en "Hoy" al hablar del fallecimiento del hijo de Maribel Guardia.

Desde el inicio de la transmisión la conductora se escuchaba bastante mal de la garganta; su voz estaba ronca y cada vez le era más complicado articular las palabras.

Incluso durante un enlace que hicieron, Tania intentó hablar pero se le cortaba la voz; ante esto, los internautas aseguraron que el "espíritu" de Chabelo se había manifestado en ella; hasta memes le hicieron a la conductora.

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAA Chabelo no está muerto, vive en Tania Rincón pic.twitter.com/0dHWsTPdqv

No, no es Lolita Ayala. Es el espíritu de Chabelo queriendo alcanzar la inmortalidad poseyendo el cuerpo de Tania Rincón pic.twitter.com/ens1tG7cgj

De tan grave que estaba la voz de Tania, se vio obligada a dejar la transmisión de "Hoy" y ya ni siquiera apareció en los últimos bloques del programa. Sin embargo, minutos más tarde, a través de sus redes sociales, la conductora reveló que la producción prefirió mandarla a su casa para que descansara y se recuperara.

"Una disculpa por mis intervenciones en Hoy, ando frita de la voz, por eso no me vieron en los últimos bloques del programa porque mi querida productora me mandó a mi casa"