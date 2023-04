Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto tras la muerte de Julián Figueroa

Tras la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, a los 28 años de edad, el mundo del espectáculo está completamente conmocionado, sin embargo, la familia del actor y cantante está pasando por momentos muy complicados.

Así lo dejó ver Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, quien consideraba como un hijo a Julián Figueroa, pues estuvo a su lado desde los dos años y lo vio crecer. Esto fue lo que dijo.

Fue durante su llegada a la ciudad de México este lunes que Marco Chacón tuvo un breve encuentro con los medios y habló sobre la dolorosa muerte de Julián Figueroa. El empresario aclaró que aún no asimilaba la noticia y que no tenía palabras para describir lo que estaba sucediendo.

“En lo personal no me cae el veinte, no he dormido, pasé toda la noche arreglando cosas por teléfono. Es algo inesperado y la verdad no tengo mucho qué decir… No estoy bien, no me fluyen las palabras”, comenzó.