Exatlón México All Star está por iniciar su décima semana en las playas de República Dominicana y aquí te decimos quién gana la fortaleza hoy.

Ya han pasado casi tres meses desde que esta segunda edición All Star comenzó y ha sido una de las mejores temporadas, sin embargo, la rivalidad entre rojos y azules es algo que no ha cambiado y conforme va pasando el tiempo y hay eliminados, va aumentando. Conoce aquí quien gana la Villa 360° de Exatlón México.

Exatlón México: ¿Quién gana la fortaleza hoy 10 de abril de 2023?

Exatlón México All Star: ¿Qué pasará hoy lunes 10 de abril?

Según las imágenes del avance en redes sociales, esta semana inicia bastante fuerte en Exatlón México pues Antonio Rosique les tiene una enorme sorpresa preparada a los atletas para la batalla colosal y es nada más y nada menos que un viaje a Madrid.

Azules y rojos no solo se enfrentan por la villa 360° pues ahora tienen un gran incentivo que los puede ayudar a motivarse; sin embargo, el equipo de "Contendientes" está desesperado, pues llevan perdiendo casi todos los circuitos desde hace varias semanas, e incluso según rumores, el viaje a Europa también lo gana "Famosos" por lo que sería un golpe muy duro para ellos.

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 3 de abril de 2023?

De acuerdo con la información filtrada, quien gana la villa 360° hoy en Exatlón México es el equipo rojo, siendo esta la tercera semana consecutiva que logran la victoria por la fortaleza.

Los azules aún no logran levantarse de esta mala racha que están pasando y es que aunque no han perdido a ningún atleta, si no mejoran su estrategia, podrían abandonar uno a uno las playas de República Dominicana. Si esto llegara pasar, serían los rojos quienes llegarían a la final del reality.

Cabe mencionar que está información no está confirmada, habrá que esperar a ver el programa para saber quién gana hoy la fortaleza de Exatlón México All Star.

Exatlón México: ¿Quién gana la fortaleza hoy 10 de abril de 2023?

¿Quién gana la Playera Dorada hoy en Exatlón México All Star?

Este lunes también se pondrá en juego la famosa playera dorada la cual tiene beneficios como vidas extra, repetir carreras, entre otros. Según diversas cuentas de spoiler el participante que gana hoy la playera dorada de Exatlón México es Mati Álvarez del equipo rojo. Esta información tampoco está 100% confirmada.

Exatlón México: ¿Quién gana la fortaleza hoy 10 de abril de 2023?

Exatlón México All Star 2023: Cuándo y a qué hora verlo EN VIVO

Podrás ver Exatlón México All Star en vivo de Lunes a Viernes a las 8:30 pm (tiempo del centro de México), mientras que los domingos de eliminación iniciarán a partir de las 8:00 pm a través de TV Azteca así como del sitio web