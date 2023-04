Funeral de Julián Figueroa: Llega su hermano José Manuel para despedirse; niegan entrada a famosos

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian murió a los 27 años de edad y aunque desde las primeras horas de este lunes se dio a conocer que el funeral sería privado, han sido varios los famosos que se han dado cita a fuera de la casa de la actriz con la intención de poder verla y expresarle su apoyo en estos momentos tan complicados.

Sin embargo, los intentos de acercarse a la costarricense han sido en vano, pues no se ha permitido el acceso a nadie. Además, varios medios captaron la llegada de su hermano, José Manuel Figueroa, para darle el último adiós. Aquí los detalles.

Médico afirma que Julián Figueroa no murió de una sobredosis: ''totalmente limpio''

Personalidades como Alma Cero, Germán Ortega y Yadhira Carrillo ya se han presentado al domicilio ubicado al sur de la Ciudad de México, pero ninguno ha podido entrar.

Lorena Herrera fue otra de las famosas rechazadas a la entrada de la privada en la que vive Maribel y según explicó a los medios de comunicación, decidió buscarla luego de enterarse de la noticia cuando se dirigía a Televisa.

"Me levanté, iba al programa 'Hoy', cuando iba hacia el programa fue que me dijeron, yo no lo había visto", contó Herrera a su llegada.