José Manuel Figueroa está devastado; se despide de Julián Figueroa con triste mensaje (FOTO)

Pese a que la relación entre Julián Figueroa y José Manuel Figueroa, hijos de Joan Sebastian, no era la mejor, el hermano mayor del recién fallecido cantante se presentó para darle el último adiós en su funeral y aunque se mostró "tranquilo" también se le notaba visiblemente consternado y triste, pues esta sería la tercera vez que pierde a un hermano.

Ante esto, a las afueras de la casa de Maribel Guardia, José Manuel Figueroa habló con la prensa sobre la muerte de Julián Figueroa y además, se despidió de él con un emotivo mensaje. Esto fue lo que dijo.

A través de su cuenta de Instagram, José Manuel Figueroa rompió el silencio sobre la muerte de su hermano, Julián Figueroa, de tan solo 27 años y a causa de un infarto al miocardio.

El hijo de Joan Sebastian aseguró que siente un dolor inexplicable, pues es muy dificil aceptar la muerte de un ser querido, sobre todo porque esperaba un futuro diferente. José Manuel sabe que no tenía la mejor relación con Julián debido a temas de la herencia de su padre, sin embargo, dejó claro el amor tan grande que sentía por su hermanito y aunque ya no tendrán oportunidad de arreglar sus diferencias, le "mandó un beso" tanto a él como a su papá que están en el cielo.

“Hoy tengo en mi pecho un dolor muy grande, que difícil es asimilar la muerte, el problema no es dejar ir el pasado, es hacerle entender a la mente que el posible futuro que anhelabas ya no será una realidad." escribió

Tras salir del funeral de Julián Figueroa, José Manuel tuvo un breve encuentro con los medios en el que habló sobre esta sensible pérdida e incluso habló sobre la última vez que tuvo comunicación con su fallecido hermano.

Reveló que lo contactó para invitarlo a la conmemoración de cumpleaños de su padre, evento que hizo en Juliantla, Guerrero y respondió si en esa última llamada tuvieron algo que perdonarse, pues desde hace tiempo se rumoró que había una fractura en su relación.

“Lo invité y me dijo que no, que él quería hacer algo más privado (…) me pidió que no me sintiera”, añadió.