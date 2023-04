Julián Figueroa llamó a una amiga antes de morir; así fueron sus últimos momentos con vida (VÍDEO)

La repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ha dejado en shock al mundo de la música y espectáculo. El actor, quien tenía solo 27 años y toda una vida y carrera por delante, murió de un infarto al miocardio en su casa mientras su madre se encontraba trabajando.

Cabe mencionar que hace tan solo dos días recordaba a su padre en su aniversario luctuoso y ahora se ha revelado cómo fueron sus últimos momentos, pues al parecer habría llamado a una de sus mejores amigas y ésta no respondió. Esto es lo que se sabe.

Así fueron los últimos momentos de Julián Figueroa antes de morir.

A través de sus redes sociales fue que la joven de nombre Mariella Navarro, amiga de Julián Figueroa, se pronunció sobre la muerte del cantante y le pidió perdón por no haber respondido su llamada ni mensajes, además, indicó que intentó contactarla desesperadamente, pues al parecer estaba enfrentando una difícil etapa.

"Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”

Amiga de Julián Figueroa no respondió la última llamada del cantante antes de morir.

Además, en redes sociales se comenzó a viralizar un vídeo en el que Julián Figueroa se encontraba con ella hace unos días mientras cantaban y convivían en lo que parecía ser una reunión, por lo que esos habrían sido los últimos momentos en los que se le vio con vida al hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

El sábado fue el natalicio de su papá JOAN SEBASTIÁN #JulianFigueroa #MaribelGuardia #JoanSebastian #josemanuelfigueroa #julian_figueroa #Maribel_guardia pic.twitter.com/5j38sQtID5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 10, 2023

Filtran acta de defunción de Julián Figueroa; confirman causa de muerte

Fue Carlos Jiménez, el famoso periodista de nota roja, quien a través de sus redes sociales reveló la supuesta acta de defunción de Julián Figueroa en el que se confirma que falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, tal y como lo compartió Maribel Guardia.

Presunta acta de defunción de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Maribel Guardia anunció que no recibirá a ninguna celebridad en su casa y sólo podrán entrar familiares directos; además, se indicó que el cuerpo de Julián Figueroa fue incinerado antes del mediodía de estes lunes 10 de abril y la actriz decidió cambiar el lugar para dar el último adiós con la intención de que sea aún más privado.