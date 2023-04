Juan Esteban Méndez Cervera: ''Mario Bros.'', una carta de amor a los fans

En 1993, Hollywood Pictures —subsidiaria de The Walt Disney Company— adaptó las historias de los personajes de Super Mario Bros. por primera vez en un Live Action que resultó ser un fracaso tanto en crítica como entre seguidores de la saga.

Hoy, casi tres décadas después del vergonzoso intento de adaptarla, al fin, Nintendo pudo dar las puertas abiertas para una nueva entrega por parte de Illumination Entertainment, compañía detrás de las franquicias de los “Minions”, “Mi villano favorito”, entre otras, y el filme se ha convertido en el mejor lanzamiento de una producción animada en la historia, pero en la crítica ha tenido muchas reseñas negativas ¿por qué esta película tiene resultados tan contrastantes con la crítica?

La labor de un crítico es analizar y transmitir sus conocimientos bajo una mirada objetiva sobre el producto cinematográfico y la mayoría de las críticas negativas se han enfocado en el hecho de que la película es muy lineal, que no hay profundidad de personajes y hay muchos Deus ex machina dentro del largometraje.

Y precisamente eso es lo que hace a la película de algo que le agrade a los fans y no a los críticos, la lógica de cualquier juego de la franquicia no es encontrarle lógica: la magia de los juegos es dejarte llevar por la espontaneidad de los mismos y simplemente vivir la aventura, en esta ocasión esta película evoca a la magia vivida por generaciones de jugadores e invita a nuevos fans a que se enamoren de las aventuras del fontanero, con pequeños detalles autorreferenciales que hacen que toda esta magia de casi tres décadas salga contenida en esta gran labor de animación que entretiene a chicos y a grandes.

Tal vez la crítica tenga puntos muy válidos en sus expresiones, pero en este tipo de productos, simplemente es vivirlo, si jugaste el juego, ¿te acuerdas cómo fue la primera vez que agarraste un control y te apasionaste con esos personajes?

Justamente eso, pero en la pantalla del cine, teniendo esta mentalidad en mente y sobrepasando la frontera del Reino Champiñón, cualquiera estará listo para vivir esta gran aventura, si aún no te has adentrado, házlo ahora, y no te arrepentirás de esta carta de amor al personaje más querido de los videojuegos.

Maestro en Arte Cinematográfico