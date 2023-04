Palazuelos se entera de la muerte de Julián Figueroa en entrevista; así fue su reacción

CIUDAD DE MÉXICO.— La muerte de Julián Figueroa continúa causando gran asombró, recientemente el actor y empresario Roberto Palazuelos se mostró impresionado al enterarse de la lamentable noticia en plena entrevista. El apodado 'Diamante Negro' al parecer fue el ''único'' que no se enteró de que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian falleció este pasado domingo 9 de abril tras un infarto.

Debido a lo inesperado que resultó la noticia la reacción del actor y empresario quedó captada en vídeo que ya circula en internet.

Maribel Guardia ha recibido cientos de mensajes tras la pérdida de su único hijo

Así fue cómo Roberto Palazuelos se enteró de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia

A pesar de que varios famosos han hecho publicaciones en redes sociales para enviarle sus condolencias a Maribel Guardia y la familia Figueroa; y otros más han recordado los bonitos momentos que pasaron con el también hijo de Joan Sebastian, Roberto Palazuelos fue "la excepción", pues a su llegada a la Ciudad de México dijo desconocer la lamentable noticia.

Fue durante un encuentro en el el Aeropuerto de la Ciudad de México, que el actor fue interceptado por algunos reporteros quienes de inmediato le cuestionaron su sentir sobre la muerte de Julián Figueroa, pero Palazuelos reacción con gran asombró ya que no sabía que el joven de 27 años falleció.

“No me digas eso, ¿tan chavito? Ay, no me digas eso. Me estoy enterando por ustedes, qué tragedia más enorme”, expresó el también empresario.

Tras asimilar la información, Roberto le envió un mensaje cariñoso a la mamá del joven fallecido: “La verdad abrazó mucho a Maribel en este momento que ha de estar viviendo, ha de ser un dolor espantoso, caray”, externó el polémico histrión de 56 años.

Con la muerte de Julián Figueroa, Palazuelos recordó que en lo que va de este 2023 ha tenido que padecer el fallecimiento de ocho personas cercanas, entre ellos Andrés García, quien fue su amigo durante varios años, y a quien llegó a considerar como un segundo padre.

Sin embargo, Roberto Palazuelos una vez más lamentó no haber podido reconciliarse y despedirse en persona de García, todo “por el orgullo”.

“Ustedes me entrevistaron cuando me iba, les dije ‘ojalá me pueda despedir de él, pero ya no pude y sabes que es lo que más me duele, que por orgullosos los dos no hicimos la paz”, puntualizó Palazuelos.

Te puede interesar: Maribel Guardia admite que su duelo está empezando; actriz que podría reemplazarla en obra