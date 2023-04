Jung Ho Seok, J-Hope de BTS: Â¿CuÃ¡ndo se enlista al servicio militar? Revelan fecha

Jung Ho Seok, mejor conocido como J-Hope de BTS, se enlistará al servicio militar el 18 de abril próximo, de acuerdo con información de diversos medios coreanos.

El cantante de rap y bailarín haría su alistamiento en el centro de entrenamiento de Gangwondo, aunque de acuerdo con una publicación de BigHit Music, de la cual se informó en su momento; la fecha y el lugar exactos de cuándo y dónde J-Hope ingresará al servicio militar no pueden ser confirmadas.

Lo anterior debido a que Jung Ho Seok no será el único en enlistarse al servicio militar, siendo este un compromiso civil que deben realizar todos los hombres en Corea del Sur, quienes reciben un entrenamiento arduo durante dos años (18 meses), ya que por su cercanía con Corea del Norte se les prepara para enfrentar cualquier conflicto bélico.

Como se informó, la agencia de representación de BTS insistió en un comunicado dirigido a ARMY (como se le conoce a los seguidores de la banda surcoreana) que no se realizará un evento especial y que evitaran congregarse el día del enlistamiento, por respeto a las familias y los jóvenes que realizarán su ingreso ese día.

No obstante, trascendió que J-Hope realizaría un "live" (en vivo) dos días antes de que tenga lugar su ingreso al servicio militar, aunque el cantante se ha mantenido activo durante varias semanas y ha dedicado varios encuentros con ARMY para "despedirse", toda vez que terminó con éxito la promoción de su álbum "Jack in the Box".

J-Hope y su despedida de ARMY: ¿Cuándo se irá al ejército?

Como ya se había adelantado, J-Hope confirmó que sería entre la segunda y tercera semana de abril que realizaría su enlistamiento al servicio militar.

A través de un vídeo "en vivo", el también productor musical confirmó sus dichos al explicar su ausencia en el Festival de Coachella, donde Becky G le había pedido su colaboración para ser su artista invitado. El festival musical tendrá lugar del 14 al 23 de abril.

Se espera que, tal como ocurrió con Jin, BigHit publique imágenes de la despedida de J-Hope junto a los demás integrantes de BTS; Namjoon, Taehyung, Suga, Jimin y Jungkook. Jin ya se encuentra activo en servicio.

BTS regresaría como agrupación completa en 2025, luego de que los siete integrantes cumplan con este deber ciudadano.