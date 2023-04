Christian Nodal reaparece con un nuevo look; lo comparan con Lupillo Rivera

Nodal desata las comparaciones con Lupillo Rivera al mostrar su ''radical'' cambio de look.. (Megamedia).

ARGENTINA .— Christian Nodal una vez más ha generado las opiniones dividas debido al reciente cambio de look que se realizó. El cantante quien suele armar polémica por sus "radicales" cambios en su apariencia física, ahora también desatado las comparaciones, pues algunos internautas señalaron que le copió el look a su "exenemigo" Lupillo Rivera.

¿Christian Nodal reaparece con un nuevo look, se lo copió a Lupillo Rivera?

Es una realidad que el intérprete de "La sinvergüenza" ha sorprendido en más de una ocasión con sus extravagantes looks, pues los colores de cabello y diseños que ha lucido en los últimos años no han sido del agrado de todos sus fans.

Pero desde que confirmó su relación sentimental con la cantante argentina Cazzu, Nodal ha tratado de mantener una apariencia más sobria, incluso volvió a lucir el tono de su cabello natural.

Sin embargo, ahora Christian Nodal volvió a desatar los comentarios al aparecer en redes sociales tras hacerse algo realmente "extremo" en su cabeza. Y es que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" lucir su cabeza completamente rapada.

Mediante un vídeo compartido en sus historias de Instagram, el sonorense se dejó ver con su nuevo look. En el clip, el cantante se muestra muy relajado luciendo una sudadera de color verde, aretes en los oídos, una barba corta y la cabeza afeitada en su totalidad.

El cambio "radical" de Christian Nodal ha generado las opiniones divididas

Tras la publicación de este clip, las reacciones no se hicieron esperar, aunque en su mayoría, los internautas señalaron que le copió el look a su "exrival" Lupillo Rivera. No obstante, sus seguidores señalaron que él luce mejor que el también llamado 'El Toro del corrido'.

Pese a los comentarios que lo han convertido en tema de redes sociales, Christian Nodal no ha revelado los motivos detrás de este radical cambio en su apariencia, pero algunos cibernautas creen que se animó a despojarse de todo el cabello como para darle paso a un "nuevo inicio".

Vale la pena señalar que su regresó a los escenarios estará marcado por su apariencia completamente distinta a la que ha lucido desde hace unos años.

