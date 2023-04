Exhiben a Galilea Montijo por ''robar'' diseños de ropa y venderlos al triple de precio

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica y es que en redes sociales exhibieron a la conductora de "Hoy" por aparentemente robar diseños de ropa para su tienda física y venderlos mucho más caros de lo que en realidad son.

Cabe mencionar que la famosa presentadora de Televisa no se encuentra en su mejor momento y es que hace apenas unas semanas anunció su divorcio del político Fernando Iglesias Reina y también se dijo que su boutique de ropa estaba en medio de la quiebra. Esto se sabe.

Latingal es la tienda de Galilea Montijo.

¿Galilea Montijo roba diseños de ropa? Exhiben pruebas y precios

Fue a través de Twitter que la cuenta de chismes conocida como "Juangabriela Jackson" publicó un tweet en el que exhibía las pruebas de que Galilea Montijo robaría diseños de ropa para venderlos en su tienda al triple de precio de los que se encuentra en otras tiendas online.

"Descubrimos que Galilea Montijo anda igual que Karlita... Venden cosas chinas aumentando demasiado el precio. Wow, en Ali Express vale casi 400 pesos y en Latingal mil 450 pesos".

Descubrimos que #GalileaMontijo anda igual que la #KarlitaTrakalerita !! Venden cosas chinas aumentando demasiado el precio !! Wow !! En Ali Express vale 407 pesos y en #Latingal $1,450- pesos uD83DuDE33uD83DuDE31 ropa china de baja calidad triplicando el precio ?? Hasta se ahorraron el sueldo… pic.twitter.com/R5dnVTEIPX — JUANGABRIELAuD83DuDC85uD83CuDFFCJACKSON (@YoZhoy) April 13, 2023

El vestido del que se habla, se encuentra en la sección de colección destacada, y aparece como 'Dress Alexa', con un precio de $1,450.00 mxn más el envío, en caso de comprarlo en línea, por lo que el producto sale en $1,630.00 mxn.

Este es el precio del vestido en Latingal.

"Vestido corto línea A, top negro de satín con tirantes halter, encaje, diseño de flores y 100% polyester", se puede leer en la descripción de la prenda que se puede encontrar en talla Mediana, Chica y Extra Chica. La tienda de Galilea Montijo ofrece un 50% de descuento en compras mayores a 2 mil pesos y envío gratis en la compra de más de 3 mil pesos.

Sin embargo, la misma prenda se puede encontrar en AliExpress en 319.37 pesos, pues tiene un descuento de 45% de descuento, pues normalmente tiene un precio de 546.29 pesos. En dicha página lo describen como: "Setiadia-minivestido Sexy de encaje para mujer, ropa con retazos de flores de color, vestido fino grande sin espalda".

Este es el precio del vestido en Ali Expresss.

Por otro lado, pasó lo mismo con un vestido rosa de tul adornado con unas fresas y un estilo "vintage", el cual Latingal lo llama "Dress Strawberry" y vende por $1,750.00 mxn,mientras que en Ali Express está en $549.00 mxn con descuento.

Otro modelo de la tienda de Galilea Montijo con diferente precio.

Precio del vestido en Ali Express.

¿La tienda de Galilea Montijo está en quiebra?

En enero de este año, Ricardo Manjarrez mencionó en el programa 'Ventaneando' que la boutique de Galilea Montijo atraviesa por un momento de crisis, incluso se dijo que estaba a punto de cerrar.

"Hace no mucho nos invitó porque abrió una tienda de vestidos, ropa de mujer, pero no le ha ido muy bien, como que el negocio no ha despegado, dicen que la ropa está muy cara", dijo

Hasta el momento, Galilea Montijo no hablado sobre los rumores de su tienda que tiene una sucursal en Satélite, sin embargo, sigue promocionando diseños nuevos.