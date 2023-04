Karla Souza se ''considerapersona de color''; desata las críticas en su contra (Memes)

MONTERREY.— Karla Souza se ha convertido en tendencia de redes sociales a raíz de una entrevista que ofreció recientemente al youtuber regiomontano Roberto Martínez Osuna. En la charla, la actriz expuso varias de las problemáticas que ha sufrido a lo largo de su carrera artística, en especificó, el trayecto para convertirse en una estrella internacional.

Sin embargo, la actriz generó "ruido" al autodenomino como una "persona de color". Como era de imaginarse, sus palabras no fueron del agrado de varios internautas, quienes señalaron que su declaración sonó a "burla", pues evidentemente es una mujer de tez blanca que seguramente ha tenido mejor suerte que una fémina morena o afroamericana.

¿Por qué Karla Souza se ''considera una persona de color"?

En entrevista con Roberto Martínez para el podcast titulado "Creativo", Karla Souza afirmó que las "mujeres de color" deberían ganar igual que la "gente blanca", la idea de la actriz mexicana, fue considerada muy certera, pero algo en su frase no sonó bien.

Y es que por medio de Twitter y otras redes sociales como TikTok, se compartió el fragmento de la entrevista en la que la actriz afirmó que ella como "persona de color" tuvo que pasar por una complicada situación para que le igualaran el sueldo en Hollywood.

"Yo llegué (a Los Ángeles) hice una audición, me hicieron firmar un papel, todavía ni me daban el papel y me decían: ‘por si se te da a ti el papel, tu firma aquí que aceptas que te paguemos esto por seis años de tu vida, tú no puedes hacer otra cosa, sólo puedes hacer esto", detalló la protagonista de la película "Nosotros los nobles".

Karla Souza declaró que sí se quedo con el papel y tras cuatro años, la serie comenzó a ser un éxito; sin embargo, siguió recibiendo la misma paga. "Es una reverenda ma#$%…", expresó la actriz.

No obstante, la famosa expuso que se dio cuenta que le estaban pagando más a los actores blancos. Fue ahí que Karla puntualizó "que a ella y a una chica afroamericana" les pagaban menos: "Me quejaba todos los días de una manera positiva, dándoles sugerencias", señaló. Tunden a Karla Souza por llamarse "persona de color"

Finalmente, Karla Souza le explicó al youtuber regiomontano que fue con una de las personas más importantes de la serie y le aclaró su malestar.

"Yo le dije: ‘deberían de rectificar a que las mujeres que somos de color en la serie, que se nos pague igual que a la gente blanca’. "A las dos semanas nos subieron el sueldo", concluyó la actriz.

Not Karla Souza diciendo “que a las mujeres que somos de color en las series se nos pague igual que a la gente blanca” uD83DuDE33 pic.twitter.com/RQlGGU9ZZa — Karla Magaña (@KarlaMaganaV) April 13, 2023

Es este último comentario el que de inmediato generó la crítica y ataques en su contra, pues la actriz se catalogó como "una persona de color" pese a ser de tez blanca, cabello castaño claro y ojos claros, además de tener facciones muy diferentes a las que lucen las mujeres afroamericanas.

"Karla no tiene acento marcado y no luce "típicamente" como latam"; "La clasificación que se hace en USA no va por color va por etnia"; "Una cosa es ser minoría (latina) y otra ser persona de color; es evidente que vuelven a victimizarse"; fueron algunas de las reacciones en las que internautas evidenciaron su molestia contra la declaración de la actriz.

Pese a todo el ataque que recibió Karla Souza, algunos de sus fans salieron en su defensa, éstos señalaron que sus palabras fueron descontextualizadas; otros más aseguraron que lo realmente importante no es que ella se llamara "persona de color" sino que alzara la voz para visualizar el problema que sigue imperando en Hollywood y la industria del entretenimiento.

Tengo que sacar de contexto un comentario que hizo Karla Souza en una entrevista de casi 2 horas con un clip de 5 segundos porque me da weba ver el video completo pic.twitter.com/ZsTyL53Q4S — Angel0mar (@Angel0marbh) April 14, 2023

Karla Souza hablando de racismo por no ser blanca uD83DuDE02 aquí ?? una foto de ella según el cine gringo uD83DuDE02 pic.twitter.com/l0nDg2SNEj — azrael Solis (@ZamaelSolis) April 14, 2023

Karla Souza diciendo que es de color …uD83DuDE11



Yo… pic.twitter.com/c8pJL6rFG5 — Susana Segura (@susana_segura) April 14, 2023

Karla Souza be like pic.twitter.com/zgA5X0A0Mz — turbulent mediator (INFP-T) (@disqueofendido) April 14, 2023

Te puede interesar: Salinas Pliego ''destroza'' a Tenoch Huerta y lo cataloga como: ''Pobre pen#$%''