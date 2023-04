Leslie López, hija no reconocida de Chabelo, reaparece; revela cómo era su relación antes de morir

Leslie López, hija no reconocida de Chabelo, habló por primera vez de los recuerdos que tiene de su padre, los cuales denominó como "vagos", debido a que llegó a verlo en contadas ocasiones, sin embargo, todas sus memorias las recuerda con dulzura, pues asegura que, a su parecer, si su padre no estuvo cerca de ella no fue por falta de convicción, sino por miedo a perder la imagen que había construido en la televisión y ante su familia a través de los años.

El pasado 25 de marzo se dio a conocer que Chabelo, mejor conocido como "el amigo de todos los niños" había perdido la vida, sin que Leslie, se pronunciara al respecto, hasta el día de ayer, cuando la joven abrió su corazón y se sinceró con el canal de YouTube de Inradiable, para contar cómo fue su relación con el actor.

Ella es Leslie López Pérez, la hija no reconocida de Chabelo.

Leslie López revela cómo se enteró que Chabelo era su papá

Leslie recordó que se despertaba muy temprano, a las siete de la mañana, y bajaba a la cocina para servirse un plato de cereal sin leche para botanear, mientras emitían el programa pues, como cualquier niña o niño, era una gran seguidora de Chabelo. Sin embargo, no fue sino hasta los cinco años, aproximadamente, cuando su madre le confesó la identidad de su padre, luego de que su abuelita le insistiera para que le pidiera a su mamá que le hablara con la verdad.

Fue así como la joven de 32 años sintió emoción al saber que su padre era una figura famosa y, sobre todo, tan querida por las infancias en México, pero no fue hasta que cumplió ocho años que lo vio por primera vez, cuando fue a verlo al programa y se sentó en primera fila, su primera impresión -confesó- es que era un hombre muy alto, pues medía 1,90 aproximadamente, según contó. En esa misma época, el actor invitó a Leslie y a su mamá a que lo vieran en una obra de teatro donde estaba presentándose.

Así fue la relación entre Chabelo y Leslie López, su hija no reconocida

Luego de eso, Chabelo comenzó a frecuentar a Lesly en su casa, en donde la joven, que siempre se sintió atraída por el espectáculo y la actuación, le presentaba shows completos, donde bailaba y cantaba las canciones de telenovelas infantiles que veía en la época y aunque se trataban de presentaciones muy largas, recuerda que don Xavier se sentaba con paciencia y atestiguaba todas las coreografías y cantos de su pequeña hija con total atención.

En esa época, la hija de Chabelo también rememoró que el actor se acercaba a preguntarle directamente qué necesitaba, pues le podía pedir lo que necesitase, sin embargo, ella no le pedía más que apoyara a su mamá con los gastos de la escuela.

De hecho, Lesly confió que, a lo largo de los años, su madre no volvió a salir con ninguna persona, pues el amor de su vida fue don Xavier, con quien sostuvo una relación de 10 años, por lo que descarto que su nacimiento hubiera sido producido en "una noche de copas".

Leslie López, hija no reconocida de Chabelo, reaparece.

¿Qué hizo Chabelo al saber sobre Leslie López?

También habló del día en que su madre le contó a Chabelo acerca de su embarazo, quien no reaccionó de forma positiva, pues le dio dos opciones; que tuviera a su hija sola o que le ayudaba a interrumpir el embarazo; esa fue la última vez que su madre y su padre estuvieron en comunicación, hasta que ella nació y su progenitora se comunicó a la oficina del actor para enterarlo de que se trataba de una niña. Luego de eso, fue hasta los tres años que su madre le envió unas fotografías de estudio para que la conociera.

Leslie López, hija no reconocida de Chabelo, reaparece.

Y aunque su relación era esporádica, ya que el actor la llamaba de usted y la visitaba con poco frecuencia, ese vínculo se rompió cuando ella y su madre tomaron la decisión, cuando Lesly tenía entre 17 y 18 años, de proceder legalmente para que el actor le diera su apellido, a través del reconocimiento de paternidad, pues cuando lo vio en los juzgados, el actor decidió darle la espalda y no voltear a verla.

Ante esa acción, Lesly considera que a don Xavier no le pareció que se metiera con lo más valioso que tenía en su vida; su carrera profesional, la cual se vio manchada al darse a conocer públicamente que tuvo una hija fuera del matrimonio.

Así fue como la hija de Chabelo se enteró de la muerte de su padre

Lesly también habló de la forma en que se enteró del fallecimiento de su padre, pues recuerda que esa mañana en el grupo de WhatsApp de su familia comenzaron a compartir publicaciones con la noticia, sin embargo, al principio la joven no prestó atención, debido a que muchas veces en el pasado se difundió esa noticia falsamente, hasta que sus familiares insistieron, pues la información ya estaba difundiendo en medios oficiales, por lo que se preparó para ir a acompañar a su madre en su pena.

La joven también reveló que no acudió al funeral de su padre por decisión propia, pues quiso evitar un trago amargo, en caso de arribar a la funeraria y que no se le permitiese el acceso, aunque aclaró que mandó un arregló de flores, el cual la familia del actor permitió que estuviera en la sala donde se velaron los restos del conductor de televisión, a quien dijo que le faltó decirle mucho, pues confió que de tener la oportunidad de conversar con él, una última vez, le pediría perdón por si un día llegó a dañarlo, así como también le expresaría que ya no era la misma Lesly que conoció cuando era una niña.