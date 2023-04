Así lucirá Pedro Pascal de anciano, según una Inteligencia Artificial

CIUDAD DE MÉXICO.- El mundo de la Inteligencia Artificial (IA) cada vez sorprende más. Uno no solo puede generar situaciones ficticias, como sucedió con las fotos del Papa Francisco, sino que también se puede ver cómo será el futuro o cómo lucirá una persona en un par de años.

Quien ha sido blanco de la Inteligencia Artificial recientemente es el actor chileno Pedro Pascal. El protagonista de "The Mandalorian" tiene actualmente 48 años, y ya muchas personas se preguntan cómo lucirá dentro de un par de años.

¿Cómo lucirá en un futuro Pedro Pascal según la Inteligencia Artificial?

Varios usuarios de las redes sociales recurrieron a la tecnología de la aplicación FaceApp (una de las aplicaciones del momento) para ver cómo lucirá el actor Pedro Pascal dentro de unos 20 años, cuando tenga cerca de 70 años. Sin dudas el actor de "The Last Of Us" lucirá de forma idéntica a su papá (José Pedro Balmaceda Riera), de quien el actor ha subido alguna que otra foto en sus redes sociales.

De esta forma los fanáticos del actor pueden conocer una imagen lo más cercana a la realidad de cómo lucirá el chileno. Incluso aplicaciones como FaceApp no solo permiten ver cómo uno lucirá en el futuro, ya que también cuenta con filtros para recordar el pasado y verse en vivo y en directo con un par de años menos.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas.

¿Cuál es el objetivo principal de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial hace referencia a sistemas informáticos que buscan imitar la función cognitiva humana a través de máquinas, procesadores y softwares con el objetivo de realizar tareas de procesamiento y análisis de datos.