Luego de que en octubre del año pasado, Eugenio Derbez sufriera un accidente que le dejó un hombro completamente paralizado tras tener 17 microfracturas, ahora el actor parece que no tuviera nada pues cada vez más va tomando el ritmo de vida que tenía y las actividades que hacía relacionadas a su trabajo

Sin embargo, la realidad es otra, pues ahora tiene que lidiar con las secuelas del accidente y asegura que no ha sido un proceso sencillo. Esto fue lo que dijo al respecto.

Eugenio Derbez confiesa las secuelas que sufre tras su accidente de hombro.

Eugenio Derbez revela qué secuelas tiene tras accidente de hombro

Fue durante una entrevista para Ventaneando que Eugenio Derbez de nueva cuenta habló sobre el fuerte accidente que sufrió en el hombro por jugar videojuegos con su hijo Vadhir Derbez.

Pese a que comentó que los doctores le dijeron que ha superado las expectativas luego de creer que no podría levantar el brazo más allá de 90 grados, aún no tiene completa movilidad en el brazo derecho; el esposo de Alessandra Rosaldo mencionó que se cansa al bañarse y le cuesta trabajo tocar su espalda, por lo que aún tiene que ser muy cuidadoso con sus movimientos

"Estoy con la terapia física pero voy muy bien, ya me dijo el doctor que superé todas sus expectativas pensaron que no iba a poder levantar la mano más allá de acá y ahorita lo único que me cuesta trabajo es lavarme el pelo, me canso y no me puedo tocar la espalda... mentar la madr3", mencionó el mexicano.

Eugenio Derbez revela cómo fue su accidente de hombro

Eugenio también recordó cómo fue el momento en que se lesionó y cómo los visores de realidad virtual le jugaron mal la mente, generando que no pudiera reaccionar a que estaba cayendo, algo que dejó muy impactado a su hijo Vadhir Derbez, con quien se encontraba al momento del accidente.

"En el instante oí un tronadero, es como si hubiera caído entre ramas secas, fueron 17 fracturas. No entendió (Vadhir) mi único lugar seguro para mi cabeza era una tablita. Fui con el doctor de los Dodgers y los Rams, en Los Ángeles, muy bueno. Estoy entero", explicó.