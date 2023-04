La influencer Karely Ruiz le responde a la ex de Santa Fe Klan tras apasionado beso

MONTERREY.— Este pasado domingo 16 de abril, Santa Fe Klan ofreció un concierto en Monterrey, Nuevo León y su presentación fue un rotundo éxito, aunque fue por otra razón por la que trascendió su show. En redes sociales se viralizó el apasionado beso que protagonizó el cantante y la influencer Karely Ruiz en pleno escenario.

Tras ese inesperado acercamiento frente a cientos de personas, los rumores sobre que el guanajuatense y la regiomontana tienen un romance no se hicieron esperar. De igual modo, la expareja sentimental y madre del primer hijo del rapero no tardó en pronunciarse, por lo que mediante redes sociales emitió una "indirecta" muy directa. Karely no se quedó callada y le respondió.

Maya Nazor reacciona al beso entre Santa Fe Klan y su "amiga" Karely Ruiz

La influencer y modelo Maya Nazor desde que se separó del cantante hace unos meses (tras el nacimiento de su hijo Luka), ha sido cautelosa con sus declaraciones, incluso ha tratado de no generar polémica con su separación, pues afirmó que ambos se tenían respeto y amor, y que llevarían una relación cordial por el bien de su hijo.

Pero las cosas podrían cambiar después del beso en la boca que Santa Fe Klan le dio a la modelo. En redes sociales, internautas cuestionaron a la rubia sobre lo ocurrido, por lo que en una transmisión en vivo dio a entender que hablaría sobre la traición de su "amiga".

El polémico beso entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan sigue siendo un tema en redes sociales

En su en vivo, Maya Nazor respondió varias preguntas, pero no fue muy precisa al referirse sobre lo que había pasado entre su ex y Karely Ruiz, incluso se mostró más preocupada en no mostrar el rostro de su hijo, que en ponerle atención a sus seguidores.

"Tengo a mi bebé, ni siquiera he podido comer, mejor voy a terminar de comer y voy a estar con mi bebecito, seguirle cantando y bailando con toda la energía", dijo la joven, quien trató de evadir el tema con una sonrisa.

"Voy a ponerme a ser feliz con mi bebé, yo sola... yo, se los juro disfruto mucho estar sola, uno tiene que aprender a amar su soledad; yo estoy muy bien, feliz, se los juro, todo bien", expresó la influencer un tanto nerviosa, pero destacando que "no va a hablar de temas que ya no son suyo directamente".

Finalmente, Maya Nazor no mencionó el nombre de Santa Fe Klan ni el de Karely, pero admitió que como ser humano siente, pero que está bien, y que ver los ojos de su hijo la vuelven la mujer más feliz del mundo.

"A veces uno no siente nada y es la gente la que te hace sentir cosas, pero todo bien, todo bien, obviamente soy ser humano y siento cosas, pero estoy bien; tengo unos ojitos, los de mi hijo, que cuando los veo digo: no necesito nada más; me tengo a mi", concluyó la influencer.

No obstante, en sus historias de Instagram compartió una imagen que para muchos fue considerada como una indirecta dirigida a su "amiga" Karely Ruiz. La exnovia de Santa Fe Klan compartio esta imagen en Instagram

La influencer Karely Ruiz le responde a Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, tras apasionado beso

Luego del apasionado beso que se dieron en pleno escenario Santa Fe Klan y Karely Ruiz, la influencer y modelo fue severamente criticada en redes sociales, pues varios usuarios quienes consideraron que lo que hizo fue una traición, ya que éstos afirmaron que la regiomontana se "metió" con la expareja sentimental de su "amiga".

Debido a la ola de comentarios, Karely también hizo una transmisión en vivo para responderle a Maya Nazor y a sus seguidores por lo sucedido.

#VIRAL uD83DuDCF1|| Karely Ruiz, famosa estrella de OnlyFans, causó revuelo en redes sociales al besarse con Santa Fe Klan, ex pareja de su supuesta ‘amiga’ Maya Nazor.pic.twitter.com/QD3zgIxZ1A — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 18, 2023

A diferencia de Maya, Karely si fue muy puntual sobre el linchamiento que se le ha hecho, por lo que dejó claras dos cosas. La primera que Maya Nazor no es su amiga, y la segunda es que sí le gustó el apasionado beso que le dio con el rapero.

"Vi tanto caos que porque ‘mi amiga’, yo no tengo amigas, en este medio no hay amigas, es una realidad, no soy amiga de una persona, o sea, sí nos comentamos, tengo chavas que me comento con ellas pero normal, como todas, estoy pensando en mí, en facturar", expresó la influencer.

Asimismo, la modelo destacó que es soltera y que puede hacer lo que quiera, pero que al ver que en redes se hizo un escándalo porque supuestamente se besó con el ex "de una amiga", aclaró que Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan solo es su amigo y que "no le gusta".

"¿Qué tiene?, yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal", externó la regiomontana, quien afirmó que l beso se dio sin ser planeado, y que "estuvo chido, estuvo prendido".

Al igual que Maya Nazor, acudió a otra red social (Facebook) para sentenciar que ella no tiene amigas, solo tiene a sus fans. Karely Ruiz fue muy puntual al señalar que no tiene amigas

¿Por qué se dijo que Karely Ruiz y Maya Nazor son "amigas"?

La realidad es que no son amigas, solo conocidas, pero debido a que ambas son influencer y creadoras de contenido se han visto relacionadas. Incluso por intereses económicos se han visto juntas.

No obstante, algunos cibernautas llamaron su "amiga" de Maya Nazor, Karely Ruiz, por comentarios que la regiomontana le hizo en alguna ocasión a la exnovia de Santa Fe Klan en sus fotos de Instagram. Karely le ha comentado algunas fotos a Maya Nazor

