Por qué el 20 de abril es el Día Internacional de José José

Fanáticos de José José, el “Príncipe de la Canción”; han tomado el 20 de abril como una ocasión para recordar al intérprete fallecido en septiembre de 2019, por lo que no es de extrañar que el nombre del cantante se convierta en tendencia antes de la fecha.

Incluso artistas como Yuri o Alex Lora se han unido a este homenaje a una de las canciones más populares del intérprete de la "Nave del Olvido" y "Gavilán o Paloma".

Este 20 de abril #diainternacionaldejosejose honor a quien honor merece!... no olviden seguir la cuenta de @alprincipeamor #eltriste pic.twitter.com/UDZ9AzufUJ — Yuri (@OficialYuri) April 20, 2021

Algunos también aprovechan la ocasión para realizar memes o simplemente entonar las canciones del llamado "Príncipe de la Canción", que no por nada logró vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, colocándose como uno de los referentes musicales de mayor presencia en México. Como se sabe, José José perdió la batalla contra el cáncer de páncreas a la edad de 71 años, y aunque su partida se vio envuelta por el escándalo protagonizado por sus hijos José Joel y Marisol con su hermana menor Sarita; a quien acusaron de esconder el cuerpo de su padre; atrás quedaron esos sinsabores para dar paso a la leyenda musical. Imagen compartida por la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, vía Twitter

¿Por qué el 20 de abril se recuerda a José José?

??? Alex Lora invita a celebrar el Día Internacional de José José. #OnceNoticias pic.twitter.com/zpASVt5VsA — Once Noticias ?? (@OnceNoticiasTV) April 20, 2021

El día 20 de abril fue elegido para recordar el legado de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante, precisamente en honor al álbum que lleva por título esta fecha. Una producción musical que le valió a José José un disco platino por altas ventas.

Además, el álbum logró galardones como “Top Latin Artist” y “Top Latin LP" de la revista Billboard. De este disco se desprenden “Lástima”, “Amantes” y “Me vas a echar de menos”, siendo esta última la canción elegida por los fanáticos para honrar al “Príncipe de la canción”.

“Y me estarás llamando cada 20 de abril/ Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí/ Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste/ Y no podrás fingir”, reza uno de los versos de la canción.



No obstante, algunos internautas aprovecharon la tendencia para recordar y hacer bromas de otra de las facetas de José José, que precisamente hizo tambalear su carrera artística: sus problemas con el alcohol, del que él mismo habló al presentar su bioserie.

Además, se sumó el último escándalo de la familia Sosa, cuando tras el fallecimiento del patriarca los hermanos se vieron involucrados en un pleito mediático al no conocer el paradero del cuerpo del intérprete.

Esta es la letra de "20 de abril" de José José

A continuación compartimos la letra de la canción "Me vas a echar de menos", conocida popularmente como "20 de abril"; de José José:

Me vas a echar de menos

Cuando veas la lluvia y no esté junto a ti

Y buscarás mi mano, para apretarla fuerte

Y vas a maldecir

Me vas a echar de menos

Cuando te sientas sola en brazos de otro amor

Y sepas que aún existo

Y que vivo mi vida o, a lo mejor, ya no

Y me estarás llamando cada veinte de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Me vas a echar de menos

Cuando tu suerte cambie y algo te salga mal

Y no me tengas cerca, para decirte: "calma

Todo se arreglará"

Me vas a echar de menos

Cuando llegue la noche y te acuerdes de mí

Y llorarás de rabia de pensar que fui tuyo

Y tanto que lo fui

Y me estarás llamando cada veinte de abril

Y dirán que no hay nadie, que estoy lejos de aquí

Y te pondrás muy triste pensando en lo que hiciste

Y no podrás fingir

Y querrás olvidarme y no me olvidarás

Y vendrás a buscarme y no me encontrarás

Y, hasta en tus ratos buenos, me vas a echar de menos

Y cada día más