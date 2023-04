Carlos Rivera y su equipo habrían maltratado físicamente a fans; revelan detalles

Carlos Rivera es uno de los cantantes más famosos y reconocidos actualmente en México; su talento lo ha llevado muy lejos y actualmente se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues además de seguir con tu "Tour a todas partes", hace unas semanas anunció la llegada de su primer hijo al lado de Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, el ganador de La Academia se encuentra en medio de la polémica pues en redes sociales, varias fans lo acusaron de maltrato, tanto a él como a su equipo. Esto es lo que pasó.

Carlos Rivera y su equipo habrían maltratado a fans en Tampico

Fue a través de Facebook que una fan de nombre Nallely Saldierna Make Up, se mostró decepcionada del famoso y contó la terrible experiencia que se llevó al intentar conocer al intérprete de "Cómo pagarte".

En el texto que compartió en dicha red social, la joven reveló que ella y varias fans de Carlos Rivera lo esperaban en el aeropuerto de Tampico, sin embargo, tanto él como su equipo las maltrataron y agredieron físicamente cuando quisieron tomarse fotos con el cantante.

"El equipo de nuestro adorado Carlos Rivera muy déspota y grosero, le quitaron el celular a todos los que queríamos foto con él, si no no había foto".

Carlos Rivera y su equipó habrían maltratado físicamente a fans.

La joven explica que cuando vio que a todos les estaban quitando su celular, ella escondió el suyo y aunque les sorprendió el mal trato que estaban recibiendo, estaban más emocionadas por poder estar con Carlos Rivera.

"Como fui la única que no lo entregué lo tenía listo para una selfie y enseguida que nos tomaron la foto, levanté mi celular para una foto con él y dos de sus tipos me jalonearon tratando de arrebatármelo y uno de ellos me lastimó con su codo un ojo, todavía quise alcanzarlo y me agarraron por atrás para impedir que lo alcanzara", señala.

¡FANS EXHIBEN A CARLOS RIVERA! uD83DuDEA8#BMnoticias | En su llegada a #Tampico, el cantante Carlos Rivera según medios locales había convivido con sus fans en el Aeropuerto.

Pero fueron los fans quienes exhibieron el mal trato que recibieron por parte de Carlos y su equipo de trabajo. pic.twitter.com/RZ0OL0uBC7 — BM DIGITAL (@bmnoticiasmx) April 19, 2023

La seguidora de Carlos Rivera afirma que que los presentes se dieron cuenta, sin embargo, Carlos se subió a su camioneta y dejó a sus fans.

"Ya que iba camino a casa, vi que traía las muñecas todas rojas y el ojo de que me lastimaron... Pésimo Carlos Rivera, no es posible que permitas ese mal trato a tus fans que te esperábamos con tanto entusiasmo, éramos no más de 10 tristes personas... Qué decepción", mencionó la joven