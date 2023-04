Michelle Yeoh, “luz de esperanza” para las mujeres; dice que sí quería ganar el Óscar

KUALA LUMPUR, Malasia (AP).—Michelle Yeoh dijo que la perseverancia, el trabajo duro y la pasión son responsables de su histórico triunfo en el Óscar.

El 12 de marzo, Yeoh, de 60 años, se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el Premio de la Academia a Mejor Actriz por su actuación como propietaria de una lavandería en “Everything Everywhere All at Once (Todo en todas partes al mismo tiempo). La película ganó un total de siete premios, incluyendo Mejor Película.

De vuelta en su Malasia natal, para celebrar el cumpleaños de su madre, Yeoh dijo que sintió una sensación de alivio después de ganar.

“Fue una montaña rusa que comenzó el año pasado cuando se estrenó la película. Fue un año entero de no saber, querer, esperar, desear”, dijo en una conferencia de prensa. “Durante el viaje, todos preguntaban: ‘¿Quieres el Óscar?’. Dije, diablos, sí, ¡por supuesto que quiero el Óscar! ¿Quién no? No voy a andar por las ramas y decir que no porque representa mucho para muchos de nosotros”.

Yeoh reiteró que su victoria en el Óscar fue una “luz de esperanza” para las mujeres asiáticas.

“Nos demuestra que se puede hacer y que todos ustedes pueden hacerlo”, dijo.

Yeoh, quien comenzó su carrera en Hong Kong antes de convertirse en estrella de Hollywood, dijo que tuvo la suerte de colaborar en diversas películas y con “cineastas con visión de futuro para luchar por lo que realmente creo: representación, diversidad, empoderamiento de la mujer”. Agregó que se niega a ser encajonada en roles estereotipados y cree en tratar de romper los límites en su carrera.

Si bien no tiene interés en dirigir, dijo que podría expandir su experiencia como productora.

“Los directores no tienen vida propia. Amo demasiado mi vida”, dijo en broma.

“Me encanta producir. He producido antes ... ahora puedo expandirme más porque la gente ha comenzado a escuchar y apreciar lo que puedes aportar. Como actor, me encanta lo que puedo hacer. Tengo tanta suerte de poder decir que no es un trabajo, es realmente una pasión”.