Gwyneth Paltrow evita los errores de otros juicios

UTAH (AP).— La motivación de Gwyneth Paltrow para ir a juicio y luchar contra una demanda que la acusaba de hacer que un esquiador “volara” en una elegante pista de esquí de Utah en 2016 fue una reivindicación.

Cuando el jueves pasado se leyó el veredicto en la corte, la actriz suspiró mientras permanecía al lado de su abogado. Paltrow también habría salido victoriosa en el tribunal de la opinión pública, dicen abogados y publicistas de Hollywood.

“Ella quería convertir esto en algo positivo, como una forma de decir ‘no se van a aprovechar de mí’ y ‘soy una buena persona’”, dijo Tre Lovell, su abogado.

La actriz evitó cometer errores memorables durante el juicio de ocho días al que asistió a diario mientras el público lo seguía de cerca en Park City y todo el mundo.

Incluso lo terminó con una nota elegante cuando, antes de salir por última vez de la corte, le dio una palmada en el hombro a su acusador para desearle buena suerte.

“Se mostró muy bien en el estrado”, opinó Emily D. Baker, analista legal y exfiscal de distrito adjunta de Los Ángeles. “Fue amable, firme, pero nunca agresiva. Y en realidad se dio cuenta de que tenía empatía por lo que pasó el demandante”.

Procuró su integridad

Cuando Terry Sanderson, de 76 años, presentó la demanda en 2019, era el tipo de caso que parecía pedir a gritos un acuerdo rápido y confidencial, habitual en las demandas contra celebridades. En cambio, se prolongó cuatro años. “Sentí que aceptar una afirmación falsa comprometía mi integridad”, escribió Paltrow a sus 8.3 millones de seguidores de Instagram después del veredicto. El propio Sanderson cuestionó después si la demanda valía la pena y afirmó que la gente tiende a confiar naturalmente en celebridades como Paltrow.

La integrante del jurado Samantha Imrie admitió en una entrevista con el programa “Good Morning America” que fue la evidencia, no la fama de Paltrow, lo que los convenció. Añadió que Sanderson parecía estar diciendo “su verdad”, pero pensó que estaba “distorsionada”.

Imrie, enfermera de 31 años, indicó que el testimonio de Paltrow le pareció convincente. “En el fondo de mi mente pensaba ‘Sí, esta mujer es una actriz’, y sabes, lo tomé en cuenta. Pero no sentí que ella tuviera una razón para mentir bajo juramento. Siempre está en el centro de atención, por lo que siempre tiene que ser honesta” .

Holly Baird, una publicista que maneja crisis de celebridades, incluidos muchos casos judiciales, apuntó que, si bien los juicios tienen desventajas potenciales, no hay razón para que las personas famosas los eviten a toda costa. “No me pareció que esto fuera una ruina para ella. No es como un caso de asesinato ni nada. La humaniza. La gente tiene historias similares”.

Hubo momentos de peligro potencial, como cuando Paltrow respondió a una pregunta sobre los daños que sufrió diciendo que “había perdido medio día de esquí”, reconoció haber pagado casi 9,000 dólares por la lección de sus hijos y explicó por qué dejó que su instructor se quedara a ver cómo estaba Sanderson e intercambiar información.

Mientras Sanderson esperaba que la patrulla de esquí lo llevara en trineo montaña abajo, ella se fue con sus hijos Moses y Apple porque, dijo, estaba acostumbrada a que hicieran las cosas por ella.

Baird consideró que “ella fue auténtica”. “Está con sus hijos, está preocupada por ellos”, añadió.

Al parecer, el jurado encontró a Paltrow lo suficientemente agradable, al regresar después de solo dos horas y media de deliberaciones para darle una victoria rotunda que culpó 100% a Sanderson de la colisión.

A Paltrow le fue concedido el dólar que pidió en su contrademanda, una cantidad simbólica. Sanderson pedía “más de 300,000 dólares”, aunque en los argumentos finales, sus abogados calcularon los daños en 3.2 millones de dólares.

Paltrow, quien ha sido galardonada con el Óscar, ha tenido cada vez menos papeles en los últimos años. Muchos la identifican ahora más con su compañía de bienestar y estilo de vida Goop, aunque a veces los productos que ofrece han hecho que sea ridiculizada.

Pero eso también convierte a Paltrow en su propia jefa, alguien quien no está en deuda con los demás por trabajo, lo que ha generado clientes y fans devotos. “Gwyneth tiene tantos seguidores de culto en la marca de estilo de vida y bienestar, y a la gente le encanta ver otro lado de su vida como éste”, dijo Baird.

Apoyo de seguidores

Un grupo de vecinos y algunos que viajaron desde California para ver el juicio se tomaron selfis y llevaron camisetas que decían #Gwynnocent (Gwyneth-inocente). Los ahí reunidos elogiaron a Paltrow por ser amable y luchar por su verdad.

“Él pensó que era dinero fácil”, declaró David Madow, un dentista jubilado y ávido esquiador que asistió a varios días del juicio. “Me impresionó el hecho de que ella dijo: ‘No, no voy a hacer eso’”.