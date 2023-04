Salud de Andrés García empeora; ya no puede caminar y está débil, afirma su esposa

El estado de salud de Andrés García se vio afectado en los últimos meses a causa de la cirrosis que padece y aunque se sabe que está libre de sustancias tóxicas desde hace cinco meses, su esposa Margarita Portillo señaló que el famoso se encuentra cada vez más débil.

Cabe mencionar que el actor protagonizó una fuerte pelea con sus hijos, pues tanto Leonardo como Andrea aseguraron que no los dejaban ver a su papá y señalaron a su esposa como la culpable de la mala relación que tienen. Hace unos días se reveló que Andrés estaría buscando reconciliarse con ellos para poder "irse en paz". Eso se sabe sobre su salud.

Estado de salud de Andrés García es delicado.

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

En entrevista con "Venga la alegría", Margarita Potrillo, esposa de Andrés García, explicó que el actor se encuentra de momento estable pero cada día lo ve más cansado.

"Me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés. El doctor me informó que lo veía bien esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva. Está desintoxicado, esto hace que esté muy consciente de su situación y le genera ansiedad, pero está estable", dijo.

A pesar de que Andrés García cuenta con los cuidados necesarios y no ha perdido el apetito, sí disminuyó su peso y ya no puede caminar bien. Sin embargo, señaló que tiene la mejor calidad de vida que puede tener en esas condiciones.

"Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito... ha perdido mucho peso, no puede caminar casi, sí se para para el baño y cosas así, pero si lo sacamos al patio es con ayuda de la silla de ruedas y lo pasamos a otra silla muy cómoda que le gusta estar a ratos así viendo los pajaritos”.

uD83DuDCCCÉstas eran las palabras de Margarita Portillo, esposa de #AndresGarcia hace 24 horas pic.twitter.com/vlAuVqh2KW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 31, 2023

Asimismo, contó que no puede caminar por sí solo y cuando requiere salir al patio tiene que trasladarse en silla de ruedas. Margarita también lamentó que su esposo se esté debilitando y que los efectos de la enfermedad no puedan ser reversibles.

“Se va debilitando poco a poco, es un proceso de su enfermedad y me dice que esto es hasta que Dios quiera, lo que su cuerpecito aguante"

Andrés García necesita una transfusión de sangre

La esposa de Andrés García expuso en un vídeo de Youtube que al actor le hicieron unos estudios y detectaron que tiene bajo nivel de hemoglobina y necesita una transfusión de sangre, la cual es muy difícil de conseguir, ya que es O Negativo.

“La situación de la hemoglobina sí es seria porque está muy baja. Ya antes de anoche mismo empecé a contactar a las personas que siempre me han ayudado y desde anoche estamos en eso. Espero que se consiga muy pronto la sangre que necesita, que tampoco es fácil”, comentó.

Asimismo, la esposa del actor compartió que el hígado de Andrés tampoco arrojó los mejores resultados, pero no son tan preocupantes como el nivel de hemoglobina:

“A veces está pensado, está haciendo planes y no le quiero quitar esa ilusión, y a veces está más malito, está delicado”, confesó Margarita, quien a pesar de dar malas noticias para el público y los medios de comunicación.

Cirrosis: qué es y síntomas de la enfermedad de Andrés García

De acuerdo con "Mayo Clinic", la cirrosis es una etapa tardía de la cicatrización del hígado. Cuando el órgano sufre una lesión por enfermedad, consumo excesivo de alcohol, ente otras causas, intenta repararse a sí mismo.

Durante ese proceso se forma un tejido de cicatrización. Si el padecimiento avanza provoca que el hígado funcione con dificultad y esto puede ser mortal.

Los efectos de la enfermedad, por lo general, no pueden revertirse, sin embargo, cuando se detecta a tiempo y se trata la causa "se puede limitar el avance del daño y, raramente, revertirse", detalla el portal.

La cirrosis no da señales hasta que las lesiones se hacen grandes. Algunos de los síntomas son: náuseas, pérdida de apetito, pérdida de peso, picazón en la piel, decoloración amarilla en la piel y los ojos, acumulación de líquido en el abdomen, vasos sanguíneos en forma de arañas en la piel, enrojecimiento en las palmas de las manos, fatiga, hemorragias, entre otras.