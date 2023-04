José Manuel Figueroa no supera la muerte de su hermano Julián: ''Me duele mucho''

Fue hace apenas unos días que se confirmó la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, quien falleció a causa de un infarto en su casa y aunque la actriz se ha mostrado "fuerte" e incluso afirman que ya quiere regresar a trabajar, es su hermano José Manuel Figueroa quien aún no asimila la pérdida del cantante y asegura que tiene un dolor muy grande, incluso se ha alejado de redes para proteger su salud mental. Esto dijo.

Fue durante una entrevista en "De primera mano" que José Manuel Figueroa, hermano mayor de Julián, reveló que aún está en duelo por la muerte del hijo menor de Joan Sebastian y que no acepta que ya no está, pues se pregunta por qué murió y qué puedo hacer para evitarlo.

“Todavía no lo asimilo, todavía me pregunto por qué, cómo, ‘y si hubiera’, qué se pudo haber hecho, qué no, qué sí, que esto... es parte del proceso de los que quedamos vivos”.

Por otro lado, la reportera tocó el tema del vídeo en el que supuestamente puede verse al cuerpo de Julián en la funeraria, y ante esto el cantante comentó que decidió alejarse de redes sociales para poder vivir su duelo tranquilo.

“Yo he estado completamente alejado de las redes sociales por salud mental; no quiero ver nada, no quiero leer nada, no quiero... estoy de luto, como debe de ser”.