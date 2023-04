Luto en el K-Pop: asÃ­ reaccionaron Cha Eun Woo y Sanha, de ASTRO, ante la noticia de MoonBin

La repentina muerte de MoonBin, a los 25 años de edad, tomó por sorpresa no solo a la familia, amigos y fanáticos, sino también a los propios integrantes de ASTRO, agrupación de K-Pop, de la que el cantante y bailarín pertenecía.

Aunque aún se indaga si la muerte del joven se debió a suicidio, luego de que su agente lo encontrara sin vida en casa; lo cierto es que la noticia ha causado conmoción en una industria del entretenimiento golpeada por varias tragedias.

No obstante, las Aroha (como se le conoce a las fanáticas de ASTRO) también se mostraron preocupadas por la reacción del resto de sus integrantes, especialmente por Chae Eun Woo, amigo de MoonBin, y Sanha, junto a quien realizaría una gira por Latinoamérica que finalmente debió ser cancelada.

Al respecto, la agencia de representación Fantagio además de informar que el funeral se realizaría en privado, por lo que pidió la comprensión de fanáticos y medios de comunicación, también extendió un comunicado en el que explicó cómo fue la reacción de los integrantes ya citados.

En primera instancia, Chae Eun Woo -quien se encontraba en Estados Unidos por varios compromisos y que recién estuvo en la post-fiesta de BLACKPINK en Coachella- tomó un viaje a Corea del Sur tan pronto fue notificado por el hecho, según explicó la propia agencia.

La agencia declaró que JinJin y Sanha estaban actualmente realizando la respectiva vigilia del velorio, acompañando a la familia de su compañero y amigo, en tanto que MJ, quien actualmente está sirviendo en el ejército, también fue notificado por el hecho.

“MJ escuchó la noticia del fallecimiento de Moonbin en la mañana y [recibió aprobación] de urgencia para estar de licencia y visitar el velorio de Moonbin", señala el escrito de la agencia que replica Soompi en Español.

Luto en el K-Pop: se suspenden actividades por la muerte de MoonBin

De acuerdo con AllKPop, la industria del entretenimiento en Corea del Sur un período de luto tácito por el momento.

Los programas de música que ya tenían fecha del 20 de abril para su transmisión, como de "Mnet 's M! Countdown" y "Music Bank" de KBS2 procederán según lo planeado, pero con un tono más tranquilo. Ambas transmisiones enviarán un mensaje de condolencia y se les pedirá a los artistas que se vistan de negro si es posible.

Eventos como "On the way to 'Music Bank'" , que invita a los medios, prensa y fans a saludar a los artistas en su camino a grabar 'Music Bank', serán cancelados.

Además, artistas que actualmente realizan contenido teaser de regreso o debut, como iKON , Xdinary Heroes , Xikers y el grupo de chicos recién debutante The Wind, anunciaron el aplazamiento de varios teasers para los próximos días.

[#NOTICE]

iKON 3RD FULL ALBUM [TAKE OFF] ?? ?? ??



????? 143?????????.



?? ?? ?????

ALBUM PREVIEW & PRE-ORDER,

CONCEPT PHOTO U #3

??? ??? ?? ?????? ??????.



4.21 FRI 2PM(KST)

ALBUM PREVIEW



4.21 FRI 6PM(KST)

CONCEPT PHOTO U #3… — iKON GLOBAL iKONIC (@iKONIC_143) April 20, 2023

Artistas que actualmente no se encuentran en su período de promoción, pero que tienen planeados eventos como el lanzamiento de contenido de YouTube, también han anunciado el aplazamiento de dicho contenido, como ITZY o YOUNITE . Grupos como BTOB también ofrecieron un comunicado para anunciar el aplazamiento de sus actividades.

"Las cargas de contenido y las publicaciones en redes sociales, incluida la promoción programada del 12.° miniálbum de BTOB [WIND AND WISH], se suspenderán temporalmente. Pedimos la comprensión de los fans. Expresamos nuestras condolencias por la triste noticia".

?????.

?? ?????????.



???? ?? ??? 12th Mini Album [WIND AND WISH] ????? ??? ??? ???? SNS ??? ?? ??? ?????.

???? ?? ????????.



???? ??? ??? ?? ????. — BTOB·??? (@OFFICIALBTOB) April 20, 2023

Además, el grupo de chicas LE SSERAFIM pospuso su grabación programada para ' Knowing Brothers ' de JTBC, mientras la cantante IU también ha pedido el aplazamiento de una entrevista programada con la prensa relacionada con su película para la pantalla grande "Dream".

Se espera que muchos otros afiliados de la industria del K-Pop muestren sus condolencias posponiendo pronto sus eventos y horarios.

Billlie pospone actividades, por Moon Sua, hermana menor de MoonBin

Billlie anunció que pospondría sus próximas actividades, debido a que Moon Sua es la hermana menor de MoonBin.

"En el caso de los eventos de firmas de autógrafos, planeamos notificarle las fechas reprogramadas y más detalles en una declaración posterior, y en el caso de todos los demás horarios de apariciones en transmisiones, también tenemos la intención de cargar avisos por separado pronto", escribió la agencia en el caso de la agrupación femenina.