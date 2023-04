Una vez más, Alfredo Adame está en medio de la polémica luego de que revelara que su coche y otros bienes han sido blanco de atentados y durante una entrevista aseguró que está considerando defenderse por mano propia además de denunciar a los que resulten culpables.

Desde hace un par de años, el exconductor de Hoy ha sido protagonista de distintas polémicas y se ha vuelto viral por las peleas callejeras que ha tenido, la mayoría de ellas ocasionadas por problemas de tránsito.

SAT busca a Alfredo Adame por no pagar impuestos; revelan millonaria deuda

Fue en el programa "Venga La Alegría" que Alfredo Adame reveló que la mayoría de sus vehículos han sufrido ataques intencionales, pues le han ponchado llantas y roto las "calaveras" en varias ocasiones y es que esta no es la primera vez que le sucede, pues recordemos que hace un mes aproximadamente, su lujosa camioneta se incendió en plena calle.

"El de la vulcanizadora me dijo "carnal, te clavaron un puñal" a propósito. Las calaveras están rotas con martillos", dijo en la plática.

En este sentido, el también exparticipante de "Soy famoso, ¡sácame de aquí!" dijo que se está asesorando con sus abogados para saber si procederá legalmente ante los ataques, pero hasta el momento solo está tomando más precaución con sus propiedades.

Finalmente, Alfredo Adame dijo que sospecha de sus "enemigos", Rey Grupero y Carlos Trejo de los ataques que ha recibido. Sentenció que en caso de que la policía no actúe tendrá que hacerlo él por su propia mano.

"Los únicos enemigos que tengo son el Rey Grupero, Carlos Trejo. Si agarro a alguien, yo no respondo. No me queda otra más que defenderme"