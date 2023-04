Fernando del Solar se desquitaba con Ingrid Coronado por tener cáncer, confiesa Aleks Syntek

Ingrid Coronado y Fernando del Solar fueron una de las parejas más populares y polémicas hace unos años, y es que luego de que al conductor argentino le detectaran cáncer, su relación fue empeorando y terminó en una mediática separación que puso en el ojo del huracán a la presentadora, pues la tacharon de mala esposa y oportunista.

Ahora, a casi un año de la muerte de Fer del Solar, siguen saliendo detalles de su relación y fue Aleks Syntek, cantante y cuñado de Ingrid Coronado, quien reveló que el conductor se desquitaba con su esposa y ella con tal de salvar su relación, aguantó muchísimo para mantener a su familia unida. Esto fue lo que dijo.

Fernando del Solar se desquitaba con Ingrid Coronado, confiesa Aleks Syntek.

Fernando del Solar se desquitaba con Ingrid Coronado por tener cáncer

Fue en el programa de La Saga de Adela Micha, que Aleks Syntek comenzó a hablar sobre el cáncer que superó su esposa hace unos años y que actualmente ya se encuentra muy bien, sin embargo confirmó que detuvo su carrera para estar con ella y cuidarla, pues en el amor no todo es color de rosa

"el amor con chocolates y flores no es suficiente, hay que estar ahí, no te puedes tirar al drama de 'ay pobrecito de mí que me tocó esto', y me voy con mis amigos a la cantina a chupar, pues no, ahí es el momento en el que tienes que estar".

Sin embargo, el ambiente se volvió un poco tenso cuando Lisset, quien era otra de las invitadas, hizo un polémico comentario sobre las personas que abandonan a su pareja cuando se enteran que están enfermos.

Ante esto, el intérprete de Sexo, Pudor y Lágrimas, respondió que no podía juzgar, pues él fue testigo de lo que sucedió con Ingrid Coronado y Fernando del Solar.

"Tampoco se puede juzgar, yo viví de cerca el caso de mi cuñada Ingrid Coronado con Fer del Solar y la criticaron muy feo pero la verdad es que Ingrid se fajó cañón y aguanto muchísimo".

Además el cantante argumentó que la relación con la familia de Fernando del Solar era muy complicada y no ayudó a nada al proceso que él estaba enfrentando no solo de salud, sino también en su relación con Ingrid Coronado.

"Mucho de lo que pasó es que la relación de Fer con su familia, con sus papás era muy complicada, y eso complicó mucho la relación entre ellos y obviamente Fer, no lo demostraba públicamente pero estaba muy enojado por lo que le estaba pasando en su vida", mencionó Syntek.

El cantante afirma que Fernando del Solar estaba desorientado y molesto por el proceso que debía vivir por lo que su matrimonio con Ingrid cambio, sin embargo, ella trató de estar y apoyarlo.

"Y a veces sí pasa que esa persona enferma se desquita con la que tiene al lado, yo a Ingrid la admiro, es una mujer valientísima, porque además le han tirado durísimo y ha aguantado vara. Yo viví de cerca esa relación y la verdad es que mis sobrinos, sus hijos, son unos niños increíbles, y han superado la pérdida de su papá, porque ella los ha sacado adelante en todo sentido", mencionó Aleks.

Aleks Syntek ha hecho público en más de una ocasión su apoyo hacia Ingrid Coronado, e incluso ha mencionado que ha tratado de ser una figura paterna para sus sobrinos que hace un año perdieron a su padre, Fernando del Solar.