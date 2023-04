Desde Yucatán, Sergio Goyri asegura que no es machista ni misógino

Ni como machista ni como misógino se describe Sergio Goyri, al menos no en la vida real, a diferencia de los villanos que interpreta en la televisión, como al que da vida en el melodrama “Tierra de esperanza”.

La telenovela, como hemos informado, es producida por José Alberto “El Güero” Castro y llegará a las pantallas el 5 de junio por el canal Las Estrella de Televisa. Las grabaciones se llevan al cabo en la hacienda Poxilá, Umán.

Goyri, uno de los actores más experimentados de las producciones de Televisa, en las que ha encarnado a numerosos villanos de oscuros sentimientos, retoma el papel antagónico, ahora en la piel de Rutilio, alcalde de Puerto Bravo, que no se detiene ante nada ni nadie para alcanzar sus ambiciones.

Entrevistado por el Diario durante una pausa del rodaje, a la sombra de frondoso árbol para refrescarse de las altas temperaturas de estos días en Yucatán, el actor habla de su participación en el proyecto y las expectativas que le genera.

“¿Cómo pueden vivir con este calor?”, es la primera pregunta que formula al reportero, al tiempo que se refresca con agua.

Sergio Goyri, el villamo... en la ficción

“‘Tierra de esperanza" es una telenovela que me brinda la oportunidad nuevamente de participar en el papel de un villano, algo que se me da en este tipo de producciones”, admite.

“Cuando haces villanos, tienes que darle a cada uno una personalidad propia y distintiva. Un villano puede parecerse a otro, pero no será nunca igual, pese a sus características”, asegura.

“Estos villanos machistas, misóginos, forjados culturalmente por generaciones, suelen ser los más nefastos porque creen que lo que hacen es correcto y válido porque son hombres y así debe ser”.

“Lo machista, misógino y malvado se queda en la pantalla, en el personaje, no me lo llevo en lo personal. Yo sé cómo son este tipo de personajes porque me ha tocado vivir esa forma de pensar en mi propio hogar, desde mi padre, que era de esa forma de pensar”, recuerda.

“Mi padre no era de expresar afectos o darnos cariño, y eso que era apegado a la religión y muy devoto”, revela. “Él quería que yo fuera torero, cuando supo que me volvería actor fue terrible, se molestó conmigo, me desconoció, no me hablaba, para él ser actor no era digno de un hijo suyo, fue un momento muy difícil”.

“Pero, si bien mi padre era así, no puedo negar que en otras cosas fue un gran ejemplo y mucho de lo que soy se lo debo a sus enseñanzas: el trabajo, la responsabilidad, luchar por lo que se anhela o desea, para mí ha resultado muy valioso”, afirma.

Machista y misógino, solo en la pantalla

“Machista y misógino soy solo en mis personajes de telenovela, en la vida real no soy así; por el contrario, estoy convencido de que las mujeres de hoy en día pueden lograr muchas cosas si se lo proponen y no deben limitarse”, subraya.

“No estoy de acuerdo con la (obligatoriedad de la) paridad de género en los cargos de elección popular porque es limitante, ¿por qué tendría que ser mitad hombres y mitad mujeres?, ¿acaso las mujeres no pueden superar a los hombres? En ese sentido, si hay 100 puestos y 90 mujeres poseen ‘los tamaños’ y las capacidades para ocuparlos, que los ocupen”.