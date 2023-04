Darín sueña con dirigir

MADRID (El Universal).— A sus 66 años de edad, el actor Ricardo Darín (Buenos Aires, 1957) no ceja en su deseo de dirigir, algún día, una película. Pero el actor reconoce que su incursión como director dependerá de conocer un tema lo suficientemente bien por respeto al trabajo de todos.

El único antecedente que el actor de producciones como “El secreto de sus ojos” y “Nueve reinas” tiene como director, data del 2007, “La señal”, cinta de crimen y misterio que protagonizó y a la cual le entró al quite ante la muerte del realizador Eduardo Mignona, quien sólo rodó la mitad.

“Lo hice un poco por compromiso, por la ausencia de un amigo que nos dejó”, recuerda el actor argentino.

“Me gustaría (regresar a la dirección), pero soy de los que creen que dirigir una película, estar a cargo de un equipo para contar una historia cabalmente, de principio a fin, tiene que caer en manos de alguien que realmente de esa historia sepa mucho o crea saber mucho. Y hasta tanto no llegue una historia que me produzca ese tipo de sensación, no me voy a atrever todavía”, agrega.

Anteayer sábado Darín sumó un premio más a su carrera, al ser considerado como Mejor Actor en la 10 entrega de los Premios Platino, que galardonan a lo mejor del cine y las series de Iberoamérica.

Lo consiguió por su trabajo estelar en “Argentina, 1985”, donde interpreta al fiscal (Julio César Strassera) que en los años 80 logró enjuiciar a militares relacionados con la dictadura que habitó ese país y ocasionó cientos de muertos y desaparecidos.

Además de protagonista, Darín también fue productor de la cinta que compitió en la pasada entrega del premio Oscar, en la categoría de Película Extranjera (que ganó “Sin novedad en el frente”, de Alemania).

“Intrínsecamente estamos hablando de un reclamo de justicia, (es) ponerlo sobre la mesa y, entonces, difícilmente se puede olvidar con facilidad”, indica.