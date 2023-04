Harry Belafonte deja una profunda huella de lucha, éxito y humildad

NUEVA YORK (AP).—Numerosos líderes de los derechos civiles y del mundo del espectáculo lamentaron la muerte de Harry Belafonte. El cantante del éxito “Banana Boat Song (Day-O)” e ícono de la lucha por los derechos civiles, murió ayer a los 96 años.

Como activista, cantante, actor de Hollywood, estrella de Broadway y artista negro pionero, la pérdida de Belafonte se sintió en múltiples sectores.

“Jill y yo lamentamos el fallecimiento de un estadounidense pionero que usó su talento, su fama y su voz para ayudar a redimir el alma de nuestra nación”, escribió el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

Harry Belafonte nació de padres caribeños en Harlem, Nueva York, el 1 de marzo de 1927, cuando la segregación era el orden de la sociedad estadounidense.

“Harry Belafonte fue una leyenda que rompió barreras y usó su plataforma para impulsar a otros. Vivió una buena vida, transformando las artes al tiempo que defendía los derechos civiles. Y lo hizo todo con su característica sonrisa y estilo. Michelle y yo enviamos nuestro amor a su esposa, hijos y fans”, escribió el expresidente Barack Obama.

“Fuiste un padre complicado que vivió una de las vidas más plenas de la historia humana. Estoy muy agradecida y me siento afortunada de haber estado y estar tan cerca de ti. Saber cuánto me amabas y que estabas orgulloso de mi camino. Siempre me dijiste que nunca olvidara cuánto me amas y estoy agradecido de que supieras cuánto me encantó escucharlo. Podrías ser duro y aterrador, podrías ser fuerte y estratégico. Pero cuando me atrajiste, cerca de tu corazón, el abrazo fue eterno. Viviste con propósito y todos somos mejores por tus contribuciones”, dijo por su parte Gina Belafonte, hija de Belafonte.

También la Organización de las Naciones Unidas tuvo un sentido mensaje: “Más allá de emocionar a millones de personas con su inimitable encanto y carisma en la música, el cine y el teatro, el señor Belafonte dedicó su vida a luchar por los derechos humanos y contra la injusticia en todas sus formas”, señaló en un comunicado el portavoz de Naciones Unidas Stéphane Dujarric.

La organización recordó el activismo del artista en favor de los derechos civiles y su “poderosa voz” en la lucha contra el Apartheid, en la batalla contra el sida y la pobreza.

Belafonte murió ayer de insuficiencia cardíaca congestiva en su casa de Nueva York, acompañado por su esposa Pamela, dijo Ken Sunshine, de la firma de relaciones públicas Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Con un rostro resplandeciente y una voz cautivadora y ronca, Belafonte fue uno de los primeros artistas negros en obtener una gran cantidad de seguidores en el cine y en vender un millón de discos como cantante.

Sin embargo, forjó un legado mayor una vez que redujo su carrera como actor en la década de 1960 y ejerció el decreto de su héroe Paul Robeson, quien decía que los artistas son “guardianes de la verdad”.

Belafonte se mantiene como un modelo y el epítome los famosos activistas. Pocos siguieron a la par su compromiso y ninguno con su talla como punto de encuentro entre Hollywood, Washington y el movimiento por los derechos civiles. Belafonte no solo participó en marchas de protesta y conciertos benéficos, sino que también ayudó a organizarlos y recibir apoyo para ellos.

Trabajó en estrecha colaboración con su amigo y contemporáneo, el reverendo Martin Luther King Jr., a menudo interviniendo en su nombre tanto con políticos como con otros artistas y ayudándolo financieramente.

Con autoridad

Arriesgó su vida y su sustento, estableciendo altos estándares para las celebridades negras más jóvenes, incluso llegó a llamarle la atención a Jay Z y Beyoncé por no cumplir con sus “responsabilidades sociales” y asesoró a Usher, Common, Danny Glover y muchos otros.