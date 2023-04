Bryan Andrade, exmanager de Franco Escamilla acusa a su exesposa de violentarlo

CIUDAD DE MÉXICO.— Ricardo O’Farrill generó una gran polémica al revelar información delicada (y de carácter delictivo) de varios comediantes contemporáneos, pero también exhibió a personas involucradas en el mundo del stand up mexicano. Tal es el caso del exmanager de Franco Escamilla, Bryan Andrade de quien dijo que ejerció violencia física hacia su exesposa Andrea Duarte.

Sin embargo, a días de las polémicas declaraciones de 'Richie' y, de que la expareja sentimental del también productor del podcast "La Cotorrisa" confirmará lo dicho por O’Farrill, Bryan Andrade acusó a Andrea Duarte de violentarlo.

Bryan Andrade, exmanager de Franco Escamilla ''desmiente'' a declaraciones de Ricardo O’Farrill

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, el exmanager de Franco Escamilla, desmintió las declaraciones de Ricardo O’Farrill en las que el comediante lo acusó de supuestamente maltratar físicamente y emocionalmente a su exesposa Andrea Duarte.

Ricardo O’Farrill fuera de control explota y da un golpe certero al mundo standup mexicano asegura Bryan Andrade golpea a su esposa es probables que Franco Escamilla se alejo de su manager por esta razon, ademas acusa directamente a Mau Nieto, Daniel Sosa, de drogar a una chica, pic.twitter.com/uNeJKBCfb0 — Supernova (@iat130575) April 25, 2023

Asimismo, el productor de "La Cotorrisa" señaló que su presunta víctima lo violentó psicológica, física y verbalmente. Bryan Andrade también señaló que demostrará su inocencia y que cuenta con pruebas.

“Respecto a lo que ha declarado mi exesposa, Andrea Duarte en redes sociales, quiero aclarar lo siguiente: ella subió a redes sociales una serie de fotografías con las que argumenta violencia de mi parte. Demostraré mi inocencia de esta acusación ante la autoridad correspondiente, tengo testigos y pruebas contundentes de haber sido violentado por ella tanto físicamente, como verbal y psicológicamente”.

El hombre señalado por O'Farrill destacó que “no presentaré ante la opinión pública las evidencias de violencia contra él, ya que no desea exhibir a nadie, y por respeto a la persona con la que estuvo casado”.

Bryan Andrade destacó que su expareja sentimental también mintió sobre su situación sentimental, pues afirmó que ya están divorciados formalmente. Con ello señaló que es mentira lo que dijo Andrea sobre que él estaba dificultando el trámite de divorcio, ya que éste finalizó desde marzo.

“Es una mentira lo que ella dice respecto al estatus de nuestra relación ya que estamos formalmente divorciados desde marzo de este año, lo cual es totalmente comprobable bajo el expediente 1267/2022 del estado de Aguascalientes”, indicó el productor.

El exmanager de Franco Escamilla precisando que “sigue siendo víctima de acoso público de parte de su exesposa”.

“Por mi parte haré mi proceso en juzgados y no ante la opinión pública, ya que lo único que yo he hecho público acerca de mi vida es mi trabajo y nunca mi vida personal”, puntualizó el manager.

Finalmente, Bryan Andrade aclaró que ya no hará ninguna declaración pública y continuará con su proceso de forma privada.

“Concluyo de manera pública con lo que a este tema se refiere y continúo de forma privada por las vías correctas. Quiero agradecerles a todos mis amigos, colegas y personas que me conocen por su apoyo invaluable. Gracias por su atención. Bryan Andrade”.

¿Qué dijo Andrea Duarte luego de que Ricardo O’Farrill "exhibiera" a Bryan Andrade?

A través de un vídeo compartido en redes sociales, Andrea Duarte confirmó lo dicho por Ricardo O’Farrill. Mediante la publicación de fotografías dejó ver los moretones en el cuerpo que presuntamente le causó su exesposo Bryan Andrade.

Abro hilo aquí están fotos de los golpes que recibí de Brayan Andrade pic.twitter.com/C7KbQ3rj53 — Andrea Duarte (@andreadomeda) April 24, 2023

En su clip, la presunta víctima de violencia agradeció al comediante que le “haya dado voz”, y que haya rotó el silencio al confesar que el productor de "La Cotorrisa" ejerció “violencia física, psicológica y económica” sobre su exesposa.

Andrea Duarte también indicó que aún estaba casada con Andrade, lo cual lamentaba, pero no podía hacer más pues su aún esposo, “le ha puesto en una situación complicada” para poder divorciarse.

Lo único bueno de que a Richie O’Farril no lo hayan dejado entrar a la tornaboda, por discutir en la boda con Daniel Sosa y después despotricar casi con todos los standuperos mexicanos, fue que mencionó que Brayan Andrade violentaba a Andrea Duarte @andreadomeda. pic.twitter.com/Rx90kB3zOJ — La Corneta Negra (@LaCornetaBlack) April 24, 2023

Por último, la mujer detalló que Bryan Andrade le habría instalado un GPS en su auto para localizarla, además de que en octubre de 2022, le habría cambiado la chapa de su casa, dejándole de contestar el teléfono desde entonces.

Te puede interesar: Mau Nieto ''rompe el silencio'' tras señalamientos de Ricardo O’Farrill: ha sido amenazado