Bellakath desmiente solo haber vendido 20 boletos para un concierto; revela qué pasó

GUANAJUATO.— Bellakath es considerada como una las cantantes más sonadas del momento tras la viralización de su sencillo "Gatita", sin embargo, la reguetonera ha sido señalada como un "fracaso", pues presuntamente no logró convocar a más de 20 personas para el concierto que iba a ofrecer en el Foro del Lago de León Guanajuato.

Tras los comentarios y burlas hacia la también exparticipante del programa Enamorandonos, ella misma ha salido a aclarar lo sucedido.

¿Bellakath solo vendió 20 boletos para un concierto? La cantante revela por qué canceló su presentación en Gianajuato

Hilda Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath, recientemente se ha convertido en la burla de muchos internautas y medios de comunicación, luego de que se diera a conocer el "motivo" por el que se tuvo que cancelar una de sus presentaciones.

De acuerdo con medios nacionales, la intérprete de "La gata de la agrícola oriental" no logró vender más de 20 boletos para el show que daría en León, Guanajuato, este pasado jueves 27 de abril en el Foro del Lago de León.

Medios locales también señalaron que Bellakath no vendió lo suficiente para que el show fuera rentable, pese a que ofrecían una promoción del 2x1, así como que los precios de las entradas oscilaban entre los $200 a los $900.

#bellakath NO VENDIÓ BOLETOS PARA SU SHOW !! uD83DuDC40uD83DuDE31uD83DuDE02uD83EuDD2D zaaas !!

Así como suben… bajan ??? #Unagattitaquelegustaelmambo uD83DuDE39 pic.twitter.com/T9s5juwIPK — JUANGABRIELAuD83DuDC85uD83CuDFFCJACKSON (@YoZhoy) April 28, 2023

Además se señaló que el lugar tenía una capacidad de 2 mil 500 personas, por lo que los organizadores consideraron que era casi seguro que las entradas se agotarían, pero no sucedió.

Tras esta información, las burlas se hizo presentes de inmediato y fue tras ello que Bellakath decidió pronunciarse al respecto para desmentir lo publicado por la prensa.

A través de redes sociales, Hilda Katherinne desmintió que la cancelación se haya dado por solo haber vendido 20 boletos. De igual modo, la cantante afirmó que si no se realizó su concierto fue porque supuestamente no tenía idea de ello.

“Yo no cancelé nada, más bien nunca estuve contratada...”, explicó la intérprete de "Gatita" en su Twitter.

Yo no cancele nada, más bien nunca estuve contratada uD83EuDD23 y les robaron su dinero, mejor sigan mi cuenta de Instagram ahí subo los eventos confirmados uD83DuDC9C — BELLAKATH uD83DuDC78uD83CuDFFB (@labellakath) April 27, 2023

Bellakath también explicó que lo único que le causó que la señalaran de no ser exitosa, fueron risas, pues afirmó que ella siempre logra sold out con cada presentación que tiene.

“Me da risa como hay gente que quiere hacer burla con cosas que nunca pasaron, gracias a Dios y a mis fans siempre hago sold out en los eventos que me contratan y si estoy confirmada que bendición”, concluyó la reguetonera, quien recientemente fue demandada formalmente por presunto plagio de su exitoso tema "Gatita".

Los "conciertos" de Bellakath.pic.twitter.com/daAOBFUZUQ — uD835uDE9C uD835uDE92 uD835uDE8D (@sid4ckerman) April 28, 2023

Esta noche murió la carrera de la bellakath



Esta noche ganó la música uD83DuDEAC pic.twitter.com/pTkj2i6QTo — Trucha Campeón (@NoSoyTrucha) April 27, 2023

-¿Esto que significa?

Ah nada Bellakath que esta acabada

Ayer eras una naca cantando una canción pegajosa para la ñeriza y mañana serás una don nadie vendiendo ropa de paca en Izazaga. https://t.co/Tux3w1udNs pic.twitter.com/62yiQjJ8it — Cantinero de altura (@Go_Me_Ho) April 28, 2023

Bellakath y sus 16 boletos al enterarse pic.twitter.com/xt18vliIkW — ????????? (@fandelosgswycse) April 29, 2023

Que no les de risa que bellakath no pudo vender más de 20 entradas al 2×1, risa dan esos 20 naquitos que los compraron pic.twitter.com/LKdgtPU9r2 — VJ (@VJ30016) April 28, 2023

