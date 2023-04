MÉXICO.— Juan de Dios Pantoja desató la crítica y el enojo de varios internautas luego de publicar una grabación en la que mostró la broma que le hizo a Kimberly Loaiza, fingiendo que el globo aerostático en el que viajaban estaba a punto de caer.

Desafortunadamente su "broma" coincidió con el trágico accidente del globo aerostático incendiado en Teotihuacán que dejó como saldo la muerte de un matrimonio y dos personas heridas. Luego de la publicación del clip del influencer, cibernautas lo atacaron y tacharon de "insensible".

¿Juan de Dios Pantoja bromea con el accidente del globo aerostático incendiado en Teotihuacán? ¿Qué hizo o qué dijo?

A través de su canal de YouTube, el creador de contenido compartió un vídeo con duración de más de 30 minutos en el que se muestra a la cantante e influencer Kimberly Loaiza y su pareja Juan de Dios en un globo aerostático. En el clip, la joven se muestra asustada, pero más temerosa se pone cuando el papá de sus dos hijos le explica que el globo aerostático no contaba con un "control exacto".

En el vídeo también se puede ver como mientras sobrevolaban por las pirámides de Teotihuacán y disfrutaba del paseo, el piloto empieza a pedir ayuda a través de un radio, diciendo que el fuego se había acabado y estaban cayendo poco a poco, de igual modo les solicitó a los influencers agacharse en la canasta.

Inmediatamente, se puede observar como Kimberly entrar en shock, mientras Juan de Dios trataba de tranquilizarla: "no te asustes, no llores, tranquila", se le escucha decir.

Pero después de un par de minutos, Pantoja aparenta estar al borde de la desesperación por lo que pone aún más tensa a su esposa: "probablemente vamos a morir Kimberly".

Juan de Dios le hace creer a Kimberly Loaiza que están cayendo sin control

Ante esto, la intérprete de "Mejor sola" se niega a creer que va a morir, por lo que le exige a Juan de Dios que le diga que es una broma.

"¡No! ¿están grabando? ¿por qué?... ya mejor dime que es una broma... Me siento mal", mencionó tras asomarse por la canastilla y ver que había casas abajo, muy cerca de ellos (situación que la asustó más).

Pese a que Juan de Dios le aviso a su esposa que "iban a chocar contra un árbol", lo único que sucedió fue que llegaron al piso, tras aterrizar el influencer le reveló la verdad: "Tengo que decir algo, es una broma, todo estaba planeado, él aparte de saber volar globos, es buen actor", le explicó 'JD' a 'Kim'. La cantante le pide al influencer que le diga que es una broma, pues se niega a creer que va a morir

Tras la revelación del youtuber, la cantante afirmó que no volvería a subirse a un globo aerostático, pues la broma sí le afectó:

"Me voy a desmayar de verdad, no es verdad, ¿por qué?, ¿en serio todos sabían?, casi me muero, casi me da un infarto al corazón, te pasaste. No me vuelvo a subir, quiero que lo sepan", expresó la joven. La pareja aterrizó bien y tras ello Pantoja le explicó a Kim que todo fue una broma

Luego de publicar este vídeo, de inmediato internautas reaccionaron. Varios consideraron desafortunado su vídeo pues el influencer con este clip se mostraba "insensible" ante la tragedia que conmocionó al país. Otros cibernautas se enfocaron en criticarlo, insultarlo y señalar que él y su contenido no aportan nada por lo que la misma plataforma de vídeos debería restringirlo.

Pese a la ola de críticas y ataques, el influencer no se pronunció al respecto, pero cabe señalar que el vídeo se publicó antes de la noticia del accidente del globo, aunque tras lo sucedido se viralizó y varios lo tomaron como una burla.

