Piqué explota y pide que piensen en salud mental de Clara Chía tras canción de Shakira y BZRP

Shakira y Piqué no dejan de protagonizar polémicas y tirar indirectas entre ellos y es que luego de que este fin de semana la cantante decidió abandonar Barcelona para siempre e iniciar una nueva vida al lado de sus hijos en Miami, el exfutbolista del Barcelona ahora volvió a arremeter contra su ex y sus fans por todas las críticas que le han hecho llegar desde que se hizo pública su relación con Clara Chía Marti.

Recordemos que Shakira y BZRP lanzaron "Music Session #53", la cual es una tiradera para Piqué y su nueva novia, lo que aumentó considerablemente las burlas a la nueva pareja. Esto fue lo que dijo.

Gerard Piqué explota contra Shakira y sus fans

Fue durante una entrevista que Piqué además de arremeter contra Shakira, también lo hizo contra sus fans latinoamericanos, pues le "tiraron" mucho "hate" por haber engañado a la cantante con la joven de 22 años.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi ex pareja pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, dijo Piqué

Sin embargo, lo que Gerard no se esperaba era que Shakira iba a responder de manera casi inmediata a estos comentarios, pues la colombiana dejó claro que está orgullosa de sus raíces y de ser completamente latinoamericana, por lo que a través de su cuenta de Twitter publicó: “Orgullosa de ser Latinoamericana” y puso todas las banderas de los países que conforman a América Latina, entre ellas la de México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá, Argentina y más.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

Piqué habla de la canción de Shakira y Bzrp

Tras el enorme éxito viral de Shakira y BZRP, el dueño de Kosmos mandó también una indirecta respecto a esta canción, pues habló de las canciones actuales en donde la gente “se tira”, pues aunque nunca mencionó específicamente el tema de Shakira y Bzrp, el ex de Shakira dijo molesto no están conscientes de lo que provocan en la salud mental de la persona a la que va dedicados esos versos.

"Y luego la otra, que no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?", dijo Piqué