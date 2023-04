Christian Nodal "revela" el género de su bebé al decir que se quitará los tatuajes del rostro

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 15 de abril, Cazzu, la pareja de Christian Nodal, compartió con sus seguidores en pleno concierto en vivo que se convertirá en madre por primera vez, lo que tiene emocionados a algunos de sus fanáticos. Tras esto, el famoso comenzó a dar algunas declaraciones a los medios respecto a su nueva etapa.

Fue durante el programa colombiano "Lo sé todo", que el cantante del regional mexicano "reveló" accidentalmente el género del retoño, que esperan desde hace cinco meses. El aparente error se dio cuando expresó su deseo por querer borrarse los tatuajes del rostro por respeto a su bebé.

¿Cuál es el género del bebé de Cazzu y Nodal?

"Gracias a Dios, pasa que los tatuajes se borran, todo tiene solución menos la muerte ...Voy a abrir un Tattoo Shop en Los Ángeles muy pronto", comentó. Nodal quiere que su bebé conozca su rostro tal y como es.

"Pasa que me gustaría que mi hija conozca mi rostro", dijo. Sin embargo, cuando el entrevistador le preguntó si el bebé que espera es una niña, Nodal contestó.

"No, no lo sabemos, pero ahí estoy, haciendo fuercita; siempre he querido una niña, pero si es niño no pasa nada", agregó.

Además, Nodal se encuentra estrenando su nuevo sencillo "Quédate", y adelantó que los siguientes estrenos serán todos en torno al amor propio. El cantante se presentará el próximo 27 de mayo en lo que será su primer Foro Sol.