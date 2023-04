Tatiana elogia la calidez del público infantil yucateco

Desbordando la misma energía y entusiasmo que ha mostrado en su trayectoria de 38 años, la mayoría de ellos dedicada a la música infantil, Tatiana hizo vibrar de emoción el Pabellón Alegría, donde 25,000 personas, según cálculos de la Policía Municipal, disfrutaron de un concierto de poco más de una hora.

“La Reina de los Niños” prendió el ambiente con sus éxitos, en una velada que coronó los festejos adelantados del Día del Niño.

El concierto, convocado por el Ayuntamiento de Mérida, puso fin a la Semana de la Niñez, en la que se llevaron al cabo varias actividades.

Aun el Sol no se ponía y ya numerosas personas, principalmente familias, aguardaban a que saliera a escena Tatiana. Poco después de las 19 horas las luces multicolores cubrieron el escenario, las pantallas se llenaron de imágenes de la estrella para hacer un repaso de su trayectoria, al tiempo que un despliegue de pirotecnia, neblina y bazucazos de confeti crearon el marco para recibir a la cantante.

Momentos antes, en entrevista en su camerino con el Diario, Tatiana destacó la importancia que para ella tiene presentarse en estas fechas en Mérida, algo que ha hecho en otras ocasiones, pero que igual disfruta porque guarda especial cariño por el público de Yucatán.

“Agradezco al alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, el brindarme la oportunidad de presentarme en este evento especial, estoy feliz de estar aquí porque el público yucateco es especialmente cálido, hermoso, amable, conocedor de la buena música y el arte”, dijo.

“Como artista me hace sentir muy bien y entusiasmada; todo mi cariño y amor a los niños de Yucatán, a ellos les dedico este concierto y también a los papás, porque todos llevamos un niño adentro, en el alma”, afirmó.

“No sé quiénes me ovacionan más, si los niños o los papás. Yo creo que los dos, porque en estos conciertos los temas son para los pequeños pero las canciones y personajes marcaron la infancia de muchos adultos. La nostalgia nos sienta bien a todos: a los mayores nos lleva al recuerdo de cuando éramos niños y a los niños les encantan el ritmo, letra y melodía de las canciones”.

“Ojalá los adultos nunca pierdan la capacidad de asombro que tiene los niños, mi mayor deseo es que el espíritu de la niñez nunca abandone nuestros corazones. Son los hermosos recuerdos de la infancia los que pueden llenarnos de alegría en los momentos en que sentimos tristeza y congoja”, expresó.

“Estoy contenta de que el público me siga queriendo y pidiendo, la vigencia del artista no solo estriba en sus éxitos, también es resultado del trabajo, la perseverancia, el entusiasmo, la pasión y el amor con que se hace lo que más se ama”, agregó.

Temas como “Estrellita”, “Pimpón” y “El baile de la ranita”, entre muchos otros, fueron coreados por los presentes al tiempo que Tatiana y su cuerpo de baile se entregaban de lleno en el escenario con vistosas coreografías acompañadas de los clásicos personajes.

Una de las canciones más esperadas y divertidas fue “No me quiero bañar”, que encontró eco en miles de entusiastas niños que hicieron suyo el mensaje: “No nos gusta el shampú, no nos gusta el jabón, así cochina me siento mejor”.

Momento emotivo fue el que Tatiana le dedicó a Xavier López “Chabelo”, en cuya memoria interpretó un popurrí de sus temas.

En otro momento, la cantante ofreció los temas de las telenovelas en las que se le ha invitado a participar, como “Gotita de amor”, “Carita de ángel” y “Ammy, la niña de la mochila azul”.

El alcalde de Mérida, junto con su familia, subió al escenario para agradecer a Tatiana su actuación.— Emanuel Rincón Becerra