Andrés García. ¿A cuánto asciende su millonaria fortuna y quiénes son los herederos?

Andrés García murió este miércoles 4 de abril a los 81 años de edad luego de una fuerte batalla contra la cirrosis. Tras su fallecimiento, el actor dejó una gran fortuna y aunque el tema de su herencia también ha estado en medio de la controversia luego de que sacara a sus propios hijos e incluso hasta a Roberto Palazuelos con quien mantuvo una gran amistad, esto es lo que se sabe sobre el heredero de Andrés García y a cuánto dinero asciende su fortuna.

Según el sitio especializado Celebrity Net Worth, la fortuna de Andrés García tiene un valor de 10 millones de dólares, lo que se traduce a aproximadamente 203 millones 766 mil pesos mexicanos.

Andrés García confiesa que ya siente cerca la muerte: ''He perdido la cordura'' (VÍDEO)

Cabe mencionar que desde hace unos meses se comenzó a decir que el galán de telenovelas estaba pasando por un muy mal momento a nivel económico y él lo confirmó a través de una entrevista para Ventaneando en la que incluso dijo que tuvo que vender varias de sus lujosas propiedades, como por ejemplo: ’El Castillo’', “El Bosque’', y la casa en Acapulco donde vive actualmente en "Pie de la Cuesta", sin embargo, esa la vendería con la condición de quedarse 3 años ahí, ya que ese era tiempo máximo que planeaba vivir.

View this post on Instagram

En un principio se sabía que dentro del testamento de Andrés García se encontraban su esposa Margarita Portillo, su hermana Rosa María, sus hijos Andrés y Leonardo y la madre de ellos, Sandra Vale, entre ellos se iba a dividir el 50% de su herencia mientras que la otra mitad del 50% correspondía a su otro "hijo", Roberto Palazuelos, quien se quedaría con todas las propiedades del actor.

Sin embargo, en las últimas declaraciones que hizo el actor a través de sus vídeos, dijo que el testamento lo había cambiado y que solamente dejaba como herederas a su esposa Margarita y su hermana Rosita.

“Yo el testamento, yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas, yo el testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié, a Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”