Andrés García murió a los 81 años en su casa de Acapulco; el actor estaba muy delicado de salud y luchaba con cirrosis y otras complicaciones de salud.

Su esposa, Margarita Portillo, rompió el silencio y a través de sus redes sociales le dedicó un emotivo mensaje de despedida; asimismo, aprovechó para revelar detalles sobre el funeral del actor. Esto dijo.

Andrés García: Su esposa se despide de él con emotivo mensaje

Así fue como la Esposa de Andrés García se despidió de él

A través de la cuenta de Instagram de Andrés García, Margarita Portillo, su ahora viuda, decidió dedicarle unas palabras para despedirse de él y ahí expresó sentir un profundo dolor por la pérdida del actor, sin embargo, sabe que ahora ya está descansando y está en un lugar mejor.

La pareja de Andrés García comentó que aunque recibió una transfusión de sangre el día de domingo y regresaron a su casa, el actor no resistió y lamentablemente falleció.

Andrés recibió una transfusión el día domingo, 2 de abril, en el Hospital Santa Lucía. El mismo domingo regresamos a casa pero su cuerpecito ya estaba muy cansado.

Margarita recalcó que ella estuvo a su lado en sus últimos días y al momento de morir estaba en paz, por lo que agradece que no haya sufrido.

"Se fue en paz y de una manera que le agradezco a Dios. Andrés abandonó este plano terrenal a las 15:07 horas. Su cuerpo será velado en esta, que es su casa, a partir de mañana 5 de abril, a las 09:00 horas, en la calle Urracas No. 20 del Fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco."

La esposa de Andrés García también dio detalles sobre el funeral del actor y confirmó que será velado a partir del día 5 de abril a las 9:00 am en su casa de Acapulco, por lo que ahí sus fans y seguidores podrán acercarse para despedirse del primer actor.

Esta fue la última voluntad de Andrés García que no pudo cumplir

Fue hace unos días cuando Margarita Portillo apareció en un vídeo para aclarar el estado de salud de Andrés García y aunque confirmó que estaba muy delicado, también comentó que uno de sus últimos deseos que desafortunadamente ya no pudo cumplir, era realizar un viaje con su esposa.

"Hace cuatro días me dijo que deberíamos de viajar. Le dije que a dónde, me dijo donde yo quisiera y le dije que a París, pero me dijo que ahí no porque teníamos que caminar mucho. Entonces le dije que a Dominicana y me dijo que sí podía ser. Está pensando y no le quiero quitar esa ilusión", reveló

Cabe mencionar que la otra voluntad que Andrés García no concretó fue la reconciliación con sus hijos, Andrés Jr., Leonardo y Andrea García y aunque hace unos días declaró estar abierto a la posibilidad de reunirse con ellos en su casa, esto no se logró debido a la repentina muerte del actor.