Comienza Carlos Torres un camino independiente

Vuelve al ruedo de la música con más fuerza el exacadémico Carlos Torres, tercer lugar en el “reality” de TV Azteca de 2020. Conocido por ser alegre, extrovertido, ahora promociona en una faceta madura la canción “Y será”, tema que surgió de una experiencia propia.

“Esta canción sale de una ruptura amorosa que tuve con mi expareja”, comentó. Básicamente fue ponerme en el lugar de la otra persona, de cómo ella sintió que la haya engañado y, la verdad, al ver su dolor escribí esta canción desde la perspectiva de otra persona, arrepentido por lo que había hecho”.

“Ahora estoy muy del lado de la conciencia, antes actuaba por impulso, por instinto, ahora soy un poco más consiente, creo que he madurado, he crecido, hemos tenido mucho trabajo para vivir este sueño”, dijo.

El cantautor tiene en la mira los objetivos de su carrera, entre ellos “posicionar a Carlos Torres como cantante regional mexicano”, y con el lanzamiento de su tema se siente preparado para seguir adelante.

“Otro de los objetivos, que nunca había dicho, es la parte de desapego, yo soy mucho de cerrar ciclos, siento que esta canción fue la gota que derramó el vaso para cada quien ir por su camino, fue una relación un poco tóxica y siento como un parteaguas, algo con lo que cerramos un ciclo y nos preparamos para lo que viene”, indicó.

Buscando seguir su camino como cantante independiente, no deja de lado que el “reality” fue parte de su formación. Ahora por su propia cuenta, junto con su nueva disquera, quiere marcar un “reinicio de la apreciación del género mexicano”.

“Ahora arranco mi carrera independientemente junto con la disquera Hitters Music, ya no con el apoyo de TV Azteca, pero La Academia es algo que te sigue toda la vida…”, explicó.

“Lo he notado, por ejemplo, con Yuridia y otros que surgieron de La Academia, a los que siempre se menciona como ‘el exacadémico’, siempre salen así”, añadió.

Reconoció que participar en el “reality” “te ayuda a formarte como artista, como persona” y fue algo “que te posicionó de cierta forma en la industria y que te abrió camino, fue una gran ayuda para todos”.

Si embargo, dijo que “me gustaría que la gente me viera como el niño o el hombre que está tratando de salvar el regional mexicano”.

“Lamentablemente, creo que el regional está muy denigrado por algunas canciones muy explicitas, mucha apología a otras cosas, y la verdad es muy bonita la música de mariachi, regional, tradicional… Yo quiero que en el mundo nos vean bien en todas partes”, expresó.

Carlos Torres mencionó que aspira a realizar colaboraciones con Pepe Aguilar y sus hijos, Leo y Ángela, entre otras cantantes regionales. Pero mientras eso ocurre, informó que se encuentra en grabaciones de un nuevo vídeo en El Salto, Jalisco, de próximos estrenos escritos por él mismo y del lanzamiento de una gira por todo México.

“Ayer (lunes) estuvimos en rodaje, grabamos un nuevo sencillo, que pronto sabrán de él, se llama ‘Aunque sea muy cabrón’, es una canción en colaboración con mi primo Alejandro Torres, quien el canta más como corridos, pero nos fuimos por una canción semirromántica y vamos a lanzarla el jueves”, añadió.

“Otra es una canción que le escribí a mi princesa, mi niña, a mi hija, y también tenemos pensado una gira por México, que estén pendientes, porque será próximamente”.

Señaló que tanto sus videos como su música se puede encontrar en la plataforma de YouTube con el nombre de la disquera Hitters Music o en todas las redes como Carlos Torres Oficial.

También expresó agradecimiento a todos sus seguidores ya que sin ellos no estaría cumpliendo su sueño.

“Los amo y los adoro, me han motivado día a día, estoy feliz, me ha tocado gente muy linda que me apoya, que me quiere, me motiva, me alegra el día; si me ven molesto también se enojan conmigo, gritamos juntos y reímos juntos, creo que he tenido un muy bonito público, les mando un fuerte abrazo con todo el corazón, sin ellos no sería nada”, dijo. Para finalizar mencionó que sólo busca “conectar con las personas” por medio de su música, lograr se sientan identificados con él, y que su mayor dicha como cantante es “el poder transmitir desde el corazón”.—VANESSA ARGÁEZ CASTILLA