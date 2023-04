Les Luthiers se presentará en Ciudad de México

CIUDAD DE MEXICO.—Tras la muerte de Lino Patalano, su representante, la agrupación musical cómica originaria de Argentina Les Luthiers tomó la tajante decisión de retirarse de los escenarios.

Pero no sin antes ofrecer una última gira, que llegará a Ciudad de México el próximo 26 y 27 de abril al Auditorio Nacional.

“Por un lado es una necesidad terminar este ciclo. Por otro lado, despedirse de una historia muy importante y que me va a acompañar en los años que me queden es complicado y nostálgico”, señaló Carlos López Puccio, uno de los integrantes más emblemáticos.

Los argentinos, quienes se han caracterizado durante 55 años por su impecable humor y unión de distintas disciplinas, prometieron que dirán adiós por todo lo alto con su nuevo espectáculo.

“Lo empezamos a gestar en 2019, que constituimos el elenco que conocemos ahora. Teníamos la opción de seguir haciendo antologías, seguir viviendo de las glorias pasadas o escribir algo nuevo y decidimos, con mucho riesgo pero con mucha pasión, hacer un capítulo renovado”, aseguró Puccio.

Junto con Jorge Maronna, miembro del elenco original, Puccio concibió el nuevo show, que incluye temáticas propias de generaciones actuales, como el llamado lenguaje inclusivo.

“Después de escribir el último hace 15 años, ha pasado mucho en el mundo, han cambiado paradigmas, hay conductas y éticas nuevas, así que el espectáculo contiene unas cuantas novedades, por ejemplo el del lenguaje inclusivo, siempre cuidando nuestra ética histórica, cuidando la elegancia", sentenció el argentino.

El show, que ya fue probado y gustó mucho en su país natal, también se presentará en el Pabellón M de Monterrey el 20 de abril y el 22 en el Teatro Diana de Guadalajara.

“Vimos que el espectáculo era muy bueno y las críticas fueron positivas y decidimos despedirnos pero con un éxito, con tiempo y cariñosamente del público que quiera vernos. Estar en México es casi como estar en nuestra propia casa, tenemos grandes recuerdos y grandes amigos”, agregó.

Para el humorista de 76 años, quien también es director de orquesta y coros, formar parte de Les Luthiers ha representado un gran aprendizaje.

“He estado aquí por 55 años, gran parte de mi vida. He hecho otras cosas que me han gustado mucho, pero he tenido la oportunidad de aprender estando en el grupo, no sólo de la manera de hacer comedia, de esta cosas rara que es la mezcla de diversas disciplinas.

“Aprendí a compartir el escenario, la creación y la autoría, compartir los éxitos y los errores, como un colectivo”, remató.

“Por el momento no me he sentado a pensar si quiero hacer algo después (de que se despida el grupo). Bien podría sentarme a leer mucho por el resto de mis días o regresar a dirigir coros, que es mi otra pasión”, concluyó Carlos López Puccio.