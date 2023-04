Dan el último adiós a Andrés García en su funeral; fans y famosos se despiden de él (VÍDEO)

El funeral de Andrés García se está llevando en su casa de Acapulco tal y como lo dijo su esposa, Margarita Portillo luego de confirmar el fallecimiento del actor.

Fue el pasado martes 4 de abril que el histrión partió de este mundo luego de una dura batalla contra la cirrosis; durante la noche se revelaron las primeras imágenes del traslado del cuerpo de Andrés García a la funeraria donde lo prepararon para que sus fans puedan despedirse de él.

Primeras imágenes de la carroza fúnebre que trasladará el cuerpo de #AndrésGarcía a una funeraria de Acapulco para ser preparado y velado en la casa de su hoy viuda Margarita Portillo. En #exclusiva @ventaneandouno vía Erik Robles Cisneros pic.twitter.com/Ylq1EQ5ODi — Ventaneando (@VentaneandoUno) April 5, 2023

Así es el funeral de Andrés García; solo uno de sus hijos llegó a despedirse de su padre

Ya son decenas de personas las que se han dado cita este miércoles en lo que fue la última casa del primer actor Andrés García, en donde es velado de cuerpo presente, pues -hasta el momento- su viuda Margarita Portillo ha indicado que sus restos serán cremados mañana jueves 6 de abril.

“Quiso que sus cenizas fueran esparcidas en la playa, voy a hacerlo en un tiempito en una ceremonia muy familiar, lo cremaremos mañana”. dijo Margarita Portillo

Funeral de Andrés García. Foto de El Universal

La casa se encuentra abarrotada de arreglos florales, uno de ellos fue enviado por Anahí, a quien conoció el histrión en la novela "Mujeres engañadas" (1999); desde ese entonces, formaron una gran amistad que resistió el paso del tiempo.

El ataúd, que fue adornado con flores y cuatro cirios, se colocó al fondo de la casa, en donde hay dos fotografías del galán por excelencia de la televisión mexicana.

¡Margarita Portillo nos comparte los detalles del funeral de Andrés García que se está realizando en su casa de Acapulco! uD83DuDE4CuD83DuDD4AuD83DuDE22uD83DuDCFA #VLA #MiércolesDe pic.twitter.com/eA7gxCJtMV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 5, 2023

Ante de su deceso, Don Andrés recibió una transfusión de sangre el pasado domingo, inmediatamente fue trasladado a su casa en donde se le llevó a cabo la extremaunción, informó Portillo.

A lo largo de este miércoles han acudido familiares y amistades de Andrés García para despedirse de él; hace apenas unos minutos se dio a conocerla llegada de Leonardo García, su segundo hijo, al funeral de su papá. El ahora empresario aclaró que no había nada que disculpar entre ellos y que todo lo que tenían que hablar, lo hablaron en su momento.

#AlMomento #Gossip | uD83DuDE4FuD83DuDD4A? Llega el actor Leonardo García al funeral de su padre Andrés García en el puerto de Acapulco.

Video: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco pic.twitter.com/TVP2ByMyi4 — El Sol de Acapulco (@elsoldeAca) April 5, 2023

Entre los famosos que se han presentado está el periodista Gustavo Adolfo Infante, y la actriz Rosa Gloria Chagoyán, conocida por su papel protagónico en la película Lola la trailera. Además, otros que se han pronunciado al respecto han sido Roberto Palazuelos, Maribel Guardia, Shanik Berman, etc.

Funeral de Andrés García. Foto de El Universal

Hijos de Andrés García no acuden al funeral del actor

Margarita Portillo, esposa de Andrés García, habló con los medios de comunicación y relató que ni Andrea García ni Andrés Jr. estarían presentes en el funeral de su padre. La ahora viuda del actor comentó que solo Leonardo se había comunicado con ella y solo sabía que él quería venir.

También comentó que Andrés García Jr. le dijo que tenia un viaje a Italia que no podía posponer y que además le dijo cosas muy feas de su padre; mientras tanto, la actriz rompió el silencio en su cuenta de Instagram y agradeció a su padre todas sus enseñanzas, sin embargo, hasta el momento no se ha presentado en Acapulco y no se sabe si llegará a darle el último adiós.