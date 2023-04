''Super Mario Bros, la película'' va por la taquilla

LOS ÁNGELES.—Hasta no hace mucho cuando alguien pensaba en una película de Super Mario Bros, lo primero que venia a la cabeza era la adaptación live action de 1993. Este proyecto a cargo de Hollywood Pictures no fue la mejor interpretación que se podría haber hecho de la saga de videojuegos y eso se evidencia con su bajo puntaje en páginas como IMDb y Rotten Tomatoes.

Cuando se anunció que una nueva adaptación estaba en pre producción los fans de Nintendo estaban ansiosos por saber quién iba a darle voz a uno de los personajes más reconocidos de las consolas; en respuesta a esto el actor elegido era Chris Prat, quien será acompañado por Charlie Day interpretando a Luigi y Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach.

El reto que los actores tenían por delante no era sencillo, a sus espaldas tenían el fracaso del primer intento de llevar el juego a la pantalla grande y como competencia animada tienen a “Spiderman: Into the Spider-verse” y “Elemental”, pero una gran dedicación por parte de todos podría lograr que “Super Mario Bros, la película” sea una de las cintas más taquilleras del año.

Uno de sus grandes beneficios es que es una película multigeneracional, hay adultos que eran fans de la franquicia en su juventud y hay niños que van a llevar a sus padres a la sala de cine para ver al héroe de gorra roja, esto puede incrementar exponencialmente la audiencia llevada a salas de cine.

Respecto a esto ultimo, Chris Pratt comentó: “Ahora que la película ha salido significa que puedo llevar a mi hijo de 10 años a verla, lo cual es especial porque yo tenia 10 años cuando conocí al personaje (Mario)”.

Mario Bros lleva más de 40 años en el mercado, esto quiere decir que varias generaciones han tenido oportunidad de conocerlo en su juventud y ahora esas personas son padres y madres de familia, la película es una gran oportunidad para afianzar esos lazos familiares en torno a uno de los iconos de la cultura japonesa.

Para la alegría de los fans de Mario, no va a ser el único personaje que saldrá en la pantalla grande, villanos como los Koopas y los Goombas también van a tener una personalidad que busca encantar a los más pequeños de la sala y además contará con la ayuda de su hermano Luigi para vencer dificultades.

Según Charlie Day: “Solo ser parte de esta franquicia ya es un motivo de emoción, además de interpretar a un personaje tan querido, de buen corazón y algo nervioso como Luigi, fue un si instantáneo”.