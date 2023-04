Andrés García insultó a su esposa antes de morir; Margarita Portillo explica por qué el actor lo hizo

ACALPULCO.— Andrés García falleció la tarde del pasado martes 4 de abril, y su viuda Margarita Portillo dio a conocer algunos detalles de las últimas horas de vida del actor. Pero sus declaraciones generó los comentarios, ya que la última esposa del histrión reveló que el exgalán de telenovelas le mentó la madre.

La propia Margarita frente a las cámaras del programa "Hoy" detalló cómo y por qué el actor le insultó.

Fue durante una entrevista con Andrea Escalona para el matutino de Televisa, que Margarita Portillo contó que pese a que Andrés ya estaba débil pues su salud había empeorado, García se mostró polémico hasta el último día de su vida.

Y es que el histrión representó muy bien el dicho que dice: "Genio y figura hasta la sepultura", pues la noche antes de fallecer, el actor de 81 años le mentó la madre, a su ahora viuda.

"Quiero decirles... la noche anterior me mentó la madre. Siempre me decía: 'nadie te va a querer como yo, nena' y yo le decía: 'no mi amor, nadie, tienes razón'", contó Margarita entre risas destacando el fuerte carácter del histrión.