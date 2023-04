Piqué habría estafado a Shakira y por eso tiene problemas con Hacienda; revelan pruebas

La polémica entre Shakira y Piqué parece no tener fin y es que hace unos días la cantante y sus hijos se fueron para siempre de Barcelona hacia su nuevo hogar en Miami, sin embargo, mucho se ha dicho al respecto pues al parecer habría sido el papá de Gerard quien habría obligado a la colombiana y sus padres a dejar la mansión en la que vivían a cambio de la custodia de los niños; incluso se dio a conocer que Shak tenía como fecha límite el próximo 30 de abril.

Por otro lado, justo cuando estalló la bomba sobre la separación entre Piqué y Shakira, también salió a la luz que la intérprete de "Monotonía" estaba enfrentando serios problemas con Hacienda por no pagar impuestos y hasta se dijo que podía pisar la cárcel. Ahora, se han dado a conocer supuestas pruebas en las que Gerard, su padre Joan Piqué y el abogado de la familia, habrían hecho un plan para que la cantante estuviera en la ruina. Esto se sabe.

Las últimas imágenes públicas de #Shakira en el aeropuerto de Barcelona uD83CuDDEAuD83CuDDF8 rumbo a su nuevo destino Miami uD83CuDDFAuD83CuDDF8 junto a sus hijos , porque esta noche Shakira duermeuD83DuDE07 en su nuevo hogar uD83CuDFE0 pic.twitter.com/WvLAtL6hP4 — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) April 2, 2023

Piqué sería el culpable de los problemas de Shakira con Hacienda; revelan pruebas

Fue el programa Chisme No Like quien hizo una presunta investigación, en la que Piqué y su abogado habrían creado la empresa The She Wolf Invesment SL, propiedad de Shakira, pero que él manejaba. Vilaseca, el especialista en derecho, habría usado esa organización para ocultar a Hacienda, la mitad de la fortuna de la cantante, lo que vendrían siendo 220 millones de dólares.

Mediante la empresa, el abogado de Piqué envió el dinero de Shakira a paraísos fiscales como son Malta, Luxemburgo y las Islas Caimán. E incluso, actualmente, Ferrán Vilaseca está siendo investigado por los depósitos que hizo la compañía de Piqué en Andorra.

Piqué y su abogado habrían estafado a Shakira.

Shakira habría confiado en Gerard y Joan Piqué, y desafortunadamente, le estaría costando caro, pues además de haber sufrido una varias infidelidades por parte del exfutbolista del Barcelona, también habría sido estafada por dejar toda su fortuna en ellos.

En este momento, Hacienda en España acusa a Shakira de haber canalizado los recursos generados con su actividad profesional, a través de empresas domiciliadas en Malta, Las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo.

Asimismo, se reveló que la empresa de la cantante, pero administrada por Vilaseca, The She Wolf Invesment SL, no presentó declaraciones desde 2018 y, más tarde, fue disuelta en 2022. En conclusión, este abogado estaba involucrado en todas las compañías que la famosa tenía en España, en las que tanto él como Piqué manejaban el dinero de Shakira.