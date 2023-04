Representantes de Reese Witherspoon y Tom Brady niegan relación

CIUDAD DE MÉXICO.— Después de que la actriz Reese Witherspoon le solicitara el divorcio a Jim Toth, medios internacionales reportaron que una de las posibles causas era porque estaba saliendo con Tom Brady, pero ahora sus representantes salieron a desmentir el supuesto romance.

Sus agentes comentaron al medio Page Six que la actriz y el ex jugador de la NFL no tienen ningún lazo sentimental y que incluso ni siquiera se conocen en persona, que desconocen de dónde ha salido este rumor.

Un texto en redes sociales desató los rumores, pues aseguraron que una actriz famosa acababa de pedir el divorcio porque está saliendo con estrella de la NFL.

La actriz de “Legalmente Rubia” solicitó formalmente el divorcio al agente de talentos Jim Toth, con quien contrajo matrimonio en 2011. Ambos anunciaron su separación a finales de marzo.

Tom Brady se separó el año pasado de la supermodelo Gisele Bündchen, con quien había estado desde 2006.