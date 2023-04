EE.UU.— Venga la Alegría, desde septiembre del año pasado (2022) ha estado presentando grandes cambios, y uno de los más polémicos fue la salida de varios de sus conductores. Esta situación, como era de imaginarse desencadenó una serie de rumores entre los que se habló de una crisis dentro de la empresa, enemistades entre el elenco y una oportunidad en la competencia, por mencionar algunos.

Y fue durante estos cambios "drásticos" que el presentador de TV, William Valdés, fue despedido de matutino de TV Azteca. A meses de haber dejado el programa, el cubano sorprendió al hablar de la difícil situación que se encuentra atravesando.

William Valdés, exconductor de Venga la Alegría, confiesa estar sin trabajo tanto en México como EE.UU.

Fue durante una entrevista con el programa La Saga de Adela Micha que el exconductor de Venga la Alegría habló de su salida del matutino, puntualizando que su despido y su situación laboral, han sido situaciones muy desafortunadas.

Asimismo, el cubano acusó a la televisora del Ajusco de no haberle informado sobre su salida del programa, situación que considera como la causa del por qué hasta la fecha no ha conseguido trabajo ni en México, ni en Miami donde se rumoreó que se mudaría por una presunta propuesta laboral.

En la charla, Adela Micha, preguntó al conductor si quería salirse del matutino de TV Azteca a lo que William Valdés indicó que sabía que dentro de la empresa ya no podía crecer, y también estaba consiente de que su tiempo ahí estaba concluyendo, pero afirmó que ningún directivo le hablo de su despido, por el contrario, siempre le dijeron que aún seguía siendo parte de los miembros de la cadena.

"Estoy sin trabajo...", comentó Valdés quien ante la pregunta de Adela de: "¿Ya te querías ir?", el cubano mencionó que sabía que ya no era su tiempo.

"Es el ser realista, el saber que ya no voy a crecer, que yo ahí ya no iba a pasar a otro nivel, lo que pasa es que las generaciones de antes han picado mucha piedra, estas generaciones de ahora queremos las cosas muy rápido, no porque nos las merecemos, yo siento que hago un buen trabajo... quieren que a wiwis piquemos piedra y pasemos por lo mismo que muchos han pasado", explicó William.

El exconductor de Venga la Alegría confirmó que regresó a vivir a Miami, pero no por trabajo sino porque ahí está su familia. Asimismo aprovechó para decir que no ha vuelto a México por no tener ofertas laborales, pero de presentarse una volvería al país.

"La razón por la que me vine a Miami es porque soy de acá, mi familia es de acá. Llevo 18, casi 20 años, viviendo acá en Miami, y pues para mí Miami es casa. Pues no tengo trabajo en México y pues obviamente no me quería quedar en México sin nada qué hacer y pues el día que salga trabajo regreso", comentó el conductor.

uD83DuDFE5 WILLIAM VALDÉS sin ofertas de trabajo ni en MÉXICO no en MIAMI pic.twitter.com/n1FUaERGNW — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 5, 2023

Cabe destacar que fue la cuenta de Twitter identificada como @TuTiaSandra, la que expuso la desafortunada situación en la que se encuentra el presentador de TV.

"Me enteré que la está pasando mal, estaba trabajando para una agencia de viajes y lo mandaron a Europa con un grupo de youtubers e influencer de allá y no le cumplieron lo que prometieron", se lee en el tuit de la cuenta de espectáculos. Un tuit habría exhibido la situación del exconductor del matutino de TV Azteca

¿Por qué salió William Valdés de Venga la Alegría?

El propio William Valdés aclaró que su salida se debió a una propuesta de trabajo. Pero posteriormente, comentó que fue cesado de Venga La Alegría, ahora él confirma que fue despedido sin saber muy bien por qué.

